VOX POP: ¿Cree usted que le alcanzará a la selección Colombia para clasificar al mundial de Qatar 2022?

La selección Colombia recibirá esta tarde a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla con la obligación de ganar contundentemente si desea tener al menos una mínima aspiración de clasificar al Mundial en la última fecha ante el conjunto venezolano.

Con solo 17 puntos y una diferencia de gol de menos 3, sumado a la negativa racha sin conseguir ganar, ni anotar gol tras 7 fechas consecutivas en las eliminatorias, el sueño mundialista para la tricolor se torna una realidad bastante difícil, sin embargo como bien dice el dicho «la esperanza es lo último que se pierde», Minuto30 decidió salir a las calles de Medellín para conocer que tan fuerte están las esperanzas de los hinchas con la selección.

Aunque algunos hinchas fueron contundentes y mostraron la ilusión tricolor de la clasificación, una amplia mayoría considera que no le alcanzará al equipo de Reinaldo Rueda nisiquiera para competir en el repechaje, no solo por la dificultad del último compromiso ante la Venezuela de Pekerman en casa de la vinotinto, si no por que aunque Colombia ganara ya no depende de si misma y se hace complicado que se le den todos los resultados.

Listo el Metropolitano para el cruce de Colombia vs Bolivia

