Se acabó la guerra comercial: Colombia elimina los aranceles contra Ecuador

Resumen: Después de meses de tensiones, incrementos de gravámenes y medidas recíprocas, Colombia y Ecuador dan un paso hacia la normalización de sus relaciones comerciales. Sin embargo, algunas restricciones seguirán vigentes por ahora.

El Gobierno Nacional oficializó el fin de las medidas comerciales que mantenía contra Ecuador tras expedir el Decreto 0583 de 2026, mediante el cual derogó los aranceles a Ecuador que habían sido impuestos en respuesta a los gravámenes aplicados por ese país a las mercancías colombianas.

La decisión marca un nuevo capítulo en las relaciones comerciales entre ambas naciones y busca restablecer las condiciones normales de intercambio, luego de varios meses de tensiones que afectaron a exportadores, importadores y comunidades fronterizas.

Según explicó el Ejecutivo, la medida fue adoptada después de que Ecuador eliminara la denominada tasa por servicio aduanero que venía cobrando a los productos colombianos.

Ese gravamen había generado una escalada comercial que llevó a Colombia a imponer aranceles a Ecuador como medida de reciprocidad.

El conflicto comenzó en enero de 2026, cuando el gobierno ecuatoriano estableció una tasa del 30% para mercancías procedentes de Colombia. Posteriormente, el cobro fue aumentado al 50% y finalmente al 100%, afectando significativamente el acceso de productos colombianos a ese mercado.

Lea también: ¡Ayúdanos a encontrar a Kiara! Perrita extraviada en Guarne

Como respuesta, Colombia expidió en febrero el Decreto 0170 de 2026, mediante el cual aplicó aranceles a Ecuador del 30% sobre diversos productos, argumentando la necesidad de proteger la producción nacional y defender los intereses económicos del país.

Sin embargo, el panorama cambió el pasado 31 de mayo, cuando Ecuador derogó oficialmente la tasa aduanera tras una decisión relacionada con las normas de la Comunidad Andina (CAN). Ante este escenario, el Gobierno colombiano concluyó que desaparecieron las razones que justificaban mantener las medidas de represalia comercial.

Pese a la normalización del comercio bilateral, el decreto establece una excepción temporal para algunos productos relacionados con el arroz.

Las restricciones se mantendrán durante 45 días adicionales debido a las preocupaciones por el contrabando técnico en la frontera sur del país.

Las autoridades consideran que la eliminación de las barreras comerciales favorecerá el intercambio binacional, brindará mayor estabilidad a empresarios y exportadores y fortalecerá la actividad económica en las regiones fronterizas que dependen del comercio entre Colombia y Ecuador.

Más noticias de Colombia