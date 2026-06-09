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    ¡Ayúdanos a encontrar a Kiara! Perrita extraviada en Guarne

    Fue vista por última vez el 8 de junio en Guarne

    Publicado por: Juan Manuel

    KIARA MASCOTA PERDIDA
    ¡Ayúdanos a encontrar a Kiara! Perrita extraviada en Guarne

    Resumen: Kiara es una perrita de tamaño pequeño, de color blanco con beige, y tiene aproximadamente 6 años. Tiene heterocromía (un ojo negro y otro azul).

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Kiara es una perrita de tamaño pequeño, de color blanco con beige, y tiene aproximadamente 6 años. Tiene heterocromía (un ojo negro y otro azul).

    Se extravió el día 8 de junio en Guarne. Si la has visto o sabes de su paradero, por favor comunícate a los siguientes números de WhatsApp: 3156965629 / 3218250326.


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