¡Ayúdanos a encontrar a Kiara! Perrita extraviada en Guarne
Resumen: Kiara es una perrita de tamaño pequeño, de color blanco con beige, y tiene aproximadamente 6 años. Tiene heterocromía (un ojo negro y otro azul).
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Kiara es una perrita de tamaño pequeño, de color blanco con beige, y tiene aproximadamente 6 años. Tiene heterocromía (un ojo negro y otro azul).
Se extravió el día 8 de junio en Guarne. Si la has visto o sabes de su paradero, por favor comunícate a los siguientes números de WhatsApp: 3156965629 / 3218250326.
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