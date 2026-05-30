¡No lo dejes para después! Paso a paso: consulta tu lugar de votación

Para consultar tu puesto y mesa de votación exactos para las elecciones presidenciales de este domingo, debes ingresar directamente a la plataforma oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Paso a paso para consultar tu lugar de votación

Dirígete a la página web oficial de la Registraduría Nacional (www.registraduria.gov.co) y busca el botón de «InfoVotantes» /(click acá) o descarga la aplicación móvil ‘aVotar’.

Selecciona la opción de consulta: Haz clic en el apartado que dice «Lugar de votación».

Digita tu documento: Ingresa tu número de cédula de ciudadanía actual (asegúrate de escribirlo sin puntos, comas ni espacios).

Validación: Marca la casilla de seguridad («No soy un robot») para verificar que eres una persona real.

Verifica tus datos: Haz clic en el botón de consulta.

De inmediato, el sistema te mostrará en pantalla la siguiente información clave para mañana:

Departamento y Municipio.

Nombre del puesto de votación.

Dirección exacta del recinto.

Número de la mesa en la que debes depositar tu voto.

Un consejo final: Te recomendamos tomarle una captura de pantalla a esa información o anotarla en un papel, ya que en los puestos de votación de alta afluencia a veces la señal de internet de los celulares puede fallar y recordar el número de mesa te ahorrará mucho tiempo en la fila.

Recuerda que solo debes marcar una casilla, asi evitarás invalidar tu voto.