Resumen: Mientras continúan las labores de atención tras el terremoto, varios países ofrecieron apoyo a Colombia. El Gobierno explicó cómo se organizarán las donaciones y qué equipos extranjeros llegarán al país.

¡No rechazaron la ayuda internacional! Gobierno explica cómo se están organizando los apoyos tras el terremoto

La ayuda internacional comenzó a ser coordinada por el Gobierno Nacional para atender a las comunidades afectadas por el terremoto que sacudió al país el lunes pasado. Las autoridades explicaron cómo se están organizando las donaciones y los equipos extranjeros que llegarán para apoyar las labores de emergencia.

El canciller Ómar Bula negó que Colombia haya rechazado ofrecimientos de otros países por razones ideológicas o políticas. Según explicó, todos los ofrecimientos están siendo considerados y el objetivo es organizar su llegada de manera efectiva a las zonas que más lo necesitan.

“No hemos excluido a ningún país en términos de los ofrecimientos que nos han hecho. Trabajamos con los países sin ninguna consideración ideológica ni política”, aseguró el funcionario.

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Bula también señaló que la ayuda internacional debe ser canalizada de manera organizada para evitar dificultades durante la atención de la emergencia. Entre los países que se han comunicado con Colombia para ofrecer asistencia están República Checa, España, Portugal, Turquía, Japón, Israel, Suiza, India, China y Alemania.

El canciller confirmó además la llegada de 100 toneladas de ayuda humanitaria provenientes de El Salvador y la llegada de un vuelo procedente de México. Estos recursos serán enviados hacia las zonas más afectadas de Cali y Pereira.

Por su parte, David Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), informó que Colombia recibirá equipos internacionales de búsqueda y rescate provenientes de Israel, Ecuador, El Salvador y Estados Unidos, siempre que cumplan con los protocolos internacionales.

Los grupos que llegarán son autónomos y cuentan con sus propias herramientas, por lo que no representarán recursos adicionales para el país. La intención, explicó Tamayo, es fortalecer las capacidades de los rescatistas colombianos.

Entre los equipos que ya llegaron están los Topos Aztecas, un grupo autónomo procedente de México que no hace parte del Gobierno de ese país.

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