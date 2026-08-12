¡No era así la celebración! Capturan a hombre tras ataque con arma cortopunzante

Resumen: Un hombre fue capturado en Cisneros por presuntas lesiones personales tras herir con un arma cortopunzante a otro ciudadano durante las fiestas municipales.

Un hombre fue capturado en flagrancia este miércoles 12 de agosto en Cisneros, Antioquia, luego de que presuntamente lesionara a otro ciudadano con un arma cortopunzante durante el desarrollo de las fiestas municipales.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el ciudadano señalado habría atacado a la víctima con un elemento cortopunzante.

La situación ocurrió mientras se desarrollaban las actividades correspondientes a las fiestas municipales de Cisneros. Tras lo sucedido, los uniformados que se encontraban en la zona procedieron a realizar la captura del presunto agresor.

El procedimiento fue adelantado por el delito de lesiones personales, contemplado en el artículo 111 del Código Penal. El hombre quedó a disposición de la autoridad competente, que deberá continuar con el proceso judicial correspondiente y determinar su situación jurídica.

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Las autoridades reiteraron que la captura se produjo en flagrancia, luego de que los policías fueran alertados sobre el hecho ocurrido en medio de las celebraciones.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, mientras se adelantan las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo la agresión.

Los hechos ocurrieron en una zona céntrica de Cisneros durante una jornada de celebración municipal, situación que llevó a la intervención de la Policía Nacional para controlar el caso y poner al capturado a disposición de las autoridades.

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