¡Histórico! Colombia derrotó a México y avanzó a los cuartos de final del Mundial Sub-17

En la mañana de este martes, 18 de octubre, la Selección Colombia venció 2-1 a México en el cierre de la fase de grupos del Mundial Femenino Sub-17 y avanzó a los cuartos de final.

Al minuto 41 llegó el primer gol del encuentro gracias a la anotación de Juana Ortegón y a los 73 minutos de la etapa complementaria Linda Caicedo se encargó de liquidar el compromiso. El descuento de México llegó a los 80 minutos.

Cabe mencionar que tras cuatro participaciones en una Copa del Mundo en la categoría Sub-17, esta es la primera vez que la ‘Tricolor’ se mete entre las ocho mejores del mundo.

A pesar de la caída en la primera fecha frente a España, Colombia derrotó a China y a México para quedarse con la primera posición del Grupo C, donde las españolas avanzaron como segundas.

Así las cosas, las dirigidas por Carlos Paniagua esperan conocer el rival en la siguiente fase y se ilusionan con seguir avanzando en el certamen orbital que se lleva a cabo en la India.

Colombia 1-0 Mexico!

Superb from Juana Ortegon on the brink of half-time. 🤌@FCFSeleccionCol | #U17WWC pic.twitter.com/m3EGeFYQjB

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) October 18, 2022