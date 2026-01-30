Resumen: Colombia logró en 2025 la tasa de desempleo más baja en 25 años (8,9%). El Dane reporta que 603.000 personas más consiguieron trabajo.

Colombia cerró 2025 con una tasa de desempleo del 8,9%, la cifra más baja desde 2001

Colombia respira un aire de alivio económico tras revelarse las cifras consolidadas del mercado laboral al cierre de 2025. Según el reporte más reciente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el país alcanzó un hito histórico al registrar una tasa de desempleo anual del 8,9%, consolidándose como la cifra más baja reportada desde el año 2001.

Este resultado representa una mejora sustancial frente al 10,2% registrado en 2024, evidenciando una recuperación dinámica en la generación de puestos de trabajo.

La directora del Dane, Piedad Urdinola, calificó el comportamiento de diciembre como extraordinario, pues en ese mes el desempleo cayó al 8,0%, el nivel más bajo para un cierre de año en casi una década.

Esta bonanza laboral se explica por la creación de 603.000 nuevos empleos en comparación con el año anterior, impulsados principalmente por la industria manufacturera, que sumó 510.000 ocupados, seguida por los sectores de administración pública, salud y actividades artísticas.

En contraste, el sector agropecuario fue el único que mostró señales de fatiga, perdiendo 42.000 plazas de trabajo.

Un dato que genera optimismo es la reducción de la brecha de género, la cual se ubicó en su punto más bajo de toda la serie histórica. Aunque el desempleo sigue golpeando más fuerte a las mujeres (10,1%) frente a los hombres (6,4%), la diferencia se ha estrechado significativamente.

Lea también: Intentó meter marihuana en cáscaras de huevo a una estación de Policía en Bogotá

En el ámbito geográfico, Bogotá se consolidó como el motor de la empleabilidad con una tasa del 6,5%, mientras que regiones como el Chocó siguen sufriendo el rigor de la crisis; Quibdó, a pesar de mostrar una leve mejoría, sigue liderando la desocupación con un preocupante 23,1%.

Finalmente, el informe destaca que no solo aumentó la cantidad de empleos, sino que hubo una leve mejora en la calidad de los mismos. La informalidad laboral descendió 1,2 puntos porcentuales, situándose en el 55,5%.

Los jóvenes también ganaron terreno en este escenario, con una tasa de desempleo que bajó al 14,2% en el último trimestre del año.

Estos indicadores sugieren que, pese a los retos internacionales, la economía colombiana logró absorber una gran cantidad de mano de obra, alejando, por ahora, los fantasmas de una crisis profunda en el mercado del trabajo.

Más noticias de Colombia