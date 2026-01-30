Resumen: Una adulta mayor de 61 años fue capturada en la estación de Usme por ocultar marihuana dentro de huevos. El estupefaciente iba dirigido a un detenido.

Intentó meter marihuana en cáscaras de huevo a una estación de Policía en Bogotá

En un hecho que ha dejado sorprendidos a los uniformados de la localidad de Usme, una adulta mayor de 61 años fue capturada en flagrancia mientras intentaba burlar los controles de seguridad de la estación de Policía.

La mujer, aprovechando la hora de ingreso de alimentos para las personas privadas de la libertad, pretendía entregar un paquete de marihuana camuflado de una manera poco convencional: en el interior de huevos de gallina que habían sido cuidadosamente alterados para no levantar sospechas.

El operativo se registró durante las estrictas jornadas de verificación de encomiendas. Los agentes de turno notaron que uno de los paquetes de comida presentaba irregularidades táctiles y visuales en la estructura de los huevos.

Al proceder con una inspección más detallada, descubrieron que el contenido original había sido reemplazado por dosis de marihuana, las cuales tenían como destinatario a uno de los detenidos que se encuentra recluido.

Esta modalidad de microtráfico, que utiliza alimentos básicos para esconder sustancias prohibidas, fue detectada gracias a la experiencia de los policías de guardia en Usme.

La capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por este intento de ingresar droga a un centro de detención.

Las autoridades de Bogotá han reforzado las alertas en todas las estaciones de policía de la ciudad, advirtiendo que los controles de alimentos serán cada vez más rigurosos para evitar que este tipo de maniobras ingeniosas permitan el flujo de marihuana y otras sustancias químicas hacia el interior de los calabozos, donde la seguridad debe ser garantizada.

