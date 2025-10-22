¡En reservas de Medellín! Avistan cuatro águilas crestadas, especie rara y amenazada en los Andes

Resumen: Medellín registra por primera vez cuatro águilas crestadas de montaña, especie en peligro de extinción. El avistamiento confirma el éxito de las acciones de conservación y el buen estado de sus reservas.

Medellín ha registrado un acontecimiento sin precedentes en la conservación de la biodiversidad andina. Por primera vez en la historia del país, se logró la observación simultánea de cuatro águilas crestadas de montaña (dos adultos y dos juveniles) sobrevolando los ecosistemas rurales del sur del Valle de Aburrá, en una de las 17 reservas protectoras del distrito.

El hallazgo, documentado con registros fotográficos y seguimiento continuo desde el 2 de octubre del presente año por el equipo de guardabosques, representa un hito para una especie considerada una de las rapaces más raras y amenazadas de los Andes.

El águila crestada es conocida por su baja tasa de reproducción, ya que generalmente pone un solo huevo por nidada.

La presencia de dos ejemplares juveniles rompe todos los registros conocidos e indica un proceso exitoso de reproducción y una clara señal de la recuperación del hábitat natural en las zonas rurales de Medellín.

La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, se mostró optimista con el descubrimiento: “Este es uno de los registros más esperanzadores de los últimos años para la biodiversidad andina. Ver cuatro águilas crestadas en un mismo territorio es un indicador inequívoco del buen estado del bosque y del éxito de las acciones de conservación que Medellín ha sostenido durante tres décadas”.

Los ecosistemas rurales son considerados pulmones estratégicos, pues en ellos nacen las quebradas que dan origen al río Aburrá-Medellín.

Estos bosques de alta integridad ecológica también son el hogar de especies emblemáticas como el puma, el tigrillo lanudo y el cacique candela.

El avistamiento histórico de las águilas crestadas se suma a otros registros positivos de fauna andina, como la presencia frecuente del gallito de roca, un macho adulto avistado en mayo, septiembre y octubre de 2025.

Los datos de monitoreo confirman el éxito del proyecto guardabosques, que en 2025 identificó 197 especies de aves, 26 de mamíferos y 116 de mariposas, reafirmando que Medellín se mantiene como un refugio clave para especies raras y en peligro de extinción, gracias al manejo responsable y la protección sostenida de sus reservas.

