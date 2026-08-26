Resumen: La alcaldía de Bello se pronunció por el sensible fallecimiento de un adulto mayor en medio de un lamentable accidente de tránsito

Alcaldía de Bello lamenta el fallecimiento de un adulto mayor en accidente de tránsito en la zona centro

Minuto30.com .- La alcaldía de Bello se pronunció por el sensible fallecimiento de un adulto mayor en medio de un lamentable accidente de tránsito. Anuncia investigaciones y se solidariza con la familia de la víctima.

Comunicado

Pasadas las 2:00 p. m. de este martes, 25 de agosto, en la vía pública de la zona centro de Bello, un bus de la empresa Transportes Hato Viejo atropelló a un adulto mayor, hecho que le causó la muerte de manera inmediata.

Desde la Alcaldía de Bello lamentamos el fallecimiento de Adelfio de Jesús Sepúlveda Castaño, de 79 años, y expresamos nuestra solidaridad con sus familiares y seres queridos en este difícil momento. Los hechos son materia de investigación y la información recabada por la Secretaría de Movilidad será suministrada a las autoridades competentes.

Reiteramos a las empresas de transporte que esta zona de la ciudad está priorizada para los peatones, por lo cual solo se permite allí la circulación del transporte público colectivo y deben movilizarse con precaución.

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