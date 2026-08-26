Alcaldía de Bello lamenta el fallecimiento de un adulto mayor en accidente de tránsito en la zona centro

Resumen: La alcaldía de Bello se pronunció por el sensible fallecimiento de un adulto mayor en medio de un lamentable accidente de tránsito
Minuto30.com .- La alcaldía de Bello se pronunció por el sensible fallecimiento de un adulto mayor en medio de un lamentable accidente de tránsito. Anuncia investigaciones y se solidariza con la familia de la víctima.
Comunicado
Pasadas las 2:00 p. m. de este martes, 25 de agosto, en la vía pública de la zona centro de Bello, un bus de la empresa Transportes Hato Viejo atropelló a un adulto mayor, hecho que le causó la muerte de manera inmediata.
Desde la Alcaldía de Bello lamentamos el fallecimiento de Adelfio de Jesús Sepúlveda Castaño, de 79 años, y expresamos nuestra solidaridad con sus familiares y seres queridos en este difícil momento. Los hechos son materia de investigación y la información recabada por la Secretaría de Movilidad será suministrada a las autoridades competentes.
Reiteramos a las empresas de transporte que esta zona de la ciudad está priorizada para los peatones, por lo cual solo se permite allí la circulación del transporte público colectivo y deben movilizarse con precaución.
En contexto: ¡Tragedia en Bello! Adulto mayor habría fallecido tras ser atropellado por un bus cerca del Parque
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