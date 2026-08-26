Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 0 - 2 0 - 2
Pico y Placa Medellín Miércoles: 0 - 2 0 - 2
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Alcaldía de Bello lamenta el fallecimiento de un adulto mayor en accidente de tránsito en la zona centro

    La alcaldía de Bello se pronunció por el sensible fallecimiento de un adulto mayor en medio de un lamentable accidente de tránsito

    Publicado por: SoloDuque

    bello portada
    Alcaldía de Bello lamenta el fallecimiento de un adulto mayor en accidente de tránsito en la zona centro

    Resumen: La alcaldía de Bello se pronunció por el sensible fallecimiento de un adulto mayor en medio de un lamentable accidente de tránsito

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- La alcaldía de Bello se pronunció por el sensible fallecimiento de un adulto mayor en medio de un lamentable accidente de tránsito. Anuncia investigaciones y se solidariza con la familia de la víctima.

    Comunicado

    Pasadas las 2:00 p. m. de este martes, 25 de agosto, en la vía pública de la zona centro de Bello, un bus de la empresa Transportes Hato Viejo atropelló a un adulto mayor, hecho que le causó la muerte de manera inmediata.

    Desde la Alcaldía de Bello lamentamos el fallecimiento de Adelfio de Jesús Sepúlveda Castaño, de 79 años, y expresamos nuestra solidaridad con sus familiares y seres queridos en este difícil momento. Los hechos son materia de investigación y la información recabada por la Secretaría de Movilidad será suministrada a las autoridades competentes.

    Reiteramos a las empresas de transporte que esta zona de la ciudad está priorizada para los peatones, por lo cual solo se permite allí la circulación del transporte público colectivo y deben movilizarse con precaución.

    En contexto: ¡Tragedia en Bello! Adulto mayor habría fallecido tras ser atropellado por un bus cerca del Parque

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.