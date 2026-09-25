Resumen: El colegio desmintió que se tratara de un problema de frenos. Explicaron que el deslizamiento del automotor se produjo estrictamente por las condiciones climáticas de lluvia y humedad, sumadas a los trabajos de pavimentación que se adelantan actualmente en ese sector de la vía.

Colegio José María Berrío aclara incidente con ruta escolar en Sabaneta: descarta fallas mecánicas y confirma que el vehículo resbaló por lluvias

Minuto30.com .- Las directivas del Colegio José María Berrío emitieron un comunicado oficial para esclarecer las causas reales del incidente vial protagonizado por una de sus busetas de transporte escolar en la Loma del Alto de Las Flores, entregando un parte de tranquilidad a la comunidad educativa frente a las versiones preliminares del hecho.

De acuerdo con la información entregada por el director administrativo de la institución, Hernán Jaramillo Koose, estas son las precisiones sobre la emergencia:

La causa real del incidente: El colegio desmintió que se tratara de un problema de frenos. Explicaron que el deslizamiento del automotor se produjo estrictamente por las condiciones climáticas de lluvia y humedad, sumadas a los trabajos de pavimentación que se adelantan actualmente en ese sector de la vía.

Vehículo en regla: El comunicado fue enfático en precisar que la buseta se encontraba en perfectas condiciones mecánicas, situación que fue atendida y debidamente verificada en el lugar de los hechos con el acompañamiento de los agentes de tránsito.

Sin pasajeros ni heridos: La institución reconfirmó que, al momento del suceso, el vehículo transitaba completamente vacío, por lo que no se registró ningún estudiante ni ciudadano lesionado, manteniendo la situación bajo control en todo momento.

Con esta aclaración, las directivas dieron por superado el impase vial y reiteraron a los padres de familia que la seguridad y el bienestar de los estudiantes continúan siendo la máxima prioridad en todos los procesos de la institución.

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Comunicado del Colegio José María Berrío