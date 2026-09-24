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    Conductor de bus escolar de Sabaneta evita tragedia en Envigado: se habría quedado sin frenos

    Un factor determinante que evitó un saldo lamentable fue que el bus escolar transitaba vacío al momento del incidente

    Publicado por: SoloDuque

    bus de sabaneta
    Conductor de bus escolar de Sabaneta evita tragedia en Envigado: se habría quedado sin frenos

    Resumen: Un factor determinante que evitó un saldo lamentable fue que el bus escolar transitaba vacío al momento del incidente, pues apenas se dirigía a iniciar su ruta habitual de recogida.

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    Minuto30.com .- Un grave accidente de tránsito que pudo terminar en una tragedia de grandes proporciones fue evitado gracias a la rápida maniobra del conductor de un bus escolar que perdió los frenos cuando descendía por la empinada Loma de las Flores, en jurisdicción del municipio de Envigado.

    De acuerdo con los reportes preliminares de la emergencia, los detalles del siniestro vial se resumen en los siguientes puntos:

    Falla mecánica y maniobra decisiva: El vehículo, que presta servicio a un colegio del vecino municipio de Sabaneta, sufrió una presunta falla en su sistema de frenos durante el descenso. Ante la inminencia del peligro de tomar mayor velocidad, el operador desvió el automotor y impactando contra la fachada de una vivienda del sector, logrando así detener su marcha por completo.

    Ausencia de pasajeros: Un factor determinante que evitó un saldo lamentable fue que el bus escolar transitaba vacío al momento del incidente.

    Reacción ciudadana y atención: Los habitantes de la zona, alarmados por el fuerte estruendo de la colisión, salieron rápidamente a la vía para brindar asistencia inicial al conductor y alertar a los organismos de socorro a través de las líneas de emergencia.

    Las autoridades de movilidad avanzan en las inspecciones para confirmar las causas exactas del accidente.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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