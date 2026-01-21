Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Colapsó una vivienda en Medellín!: evacuación previa evitó una tragedia en el barrio El Pinal

Momentos de tensión se vivieron en el barrio El Pinal, en la comuna 8 de Medellín, luego del colapso total de una vivienda, hecho que dejó afectaciones en al menos dos inmuebles del sector. Gracias a una evacuación preventiva el pasado 20 de enero, no se reportaron personas heridas.

La emergencia fue atendida por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín y el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), tras un llamado ciudadano que alertó sobre grietas y fallas estructurales detectadas en una vivienda durante la madrugada del martes.

Carlos Quintero, director del DAGRD, explicó que tras recibir el reporte a la línea 123, equipos técnicos y organismos de socorro se desplazaron al lugar para realizar la inspección correspondiente.

Durante la evaluación se evidenció un deterioro estructural considerable, por lo que se recomendó la evacuación temporal de seis viviendas, mientras se adelantaban estudios más detallados.

Este miércoles 21 de enero, una de las viviendas previamente evacuadas colapsó por completo, confirmando el riesgo identificado por las autoridades.

El desplome ocasionó daños adicionales en estructuras cercanas, lo que obligó a mantener acordonada la zona.

“Nos anticipamos al desastre y logramos salvar la vida de seis familias que habitaban estas viviendas”, señaló Quintero, quien destacó la importancia de atender de manera oportuna las alertas de la comunidad.

Las autoridades continúan con la evaluación técnica de las edificaciones del sector para determinar si existen más riesgos y definir si se requieren nuevas evacuaciones preventivas. Además, se adelanta el acompañamiento a las familias afectadas.

Finalmente, el DAGRD reiteró el llamado a la ciudadanía para que reporte de inmediato cualquier grieta, hundimiento o señal de deterioro estructural en viviendas o edificaciones, a través de la línea 123, con el fin de prevenir emergencias mayores.

