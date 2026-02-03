Resumen: Colapsó el puente sobre el río Mulatos en la vía Necoclí-San Juan de Urabá. La emergencia deja un muerto, tres desaparecidos y el cierre total del corredor vial.

Cierre total en la vía Necoclí-San Juan de Urabá por colapso de puente sobre el río Mulatos

Una tragedia vial vive el Urabá antioqueño tras el colapso total del puente sobre el río Mulatos, estructura que servía como el principal eje de conexión entre los municipios de Necoclí y San Juan de Urabá.

La emergencia, provocada por la fuerte ola invernal que azota al departamento, causó la pérdida completa de la calzada luego de que las lluvias socavaran la cabecera del puente, dejando a miles de personas incomunicadas en una de las rutas nacionales más estratégicas de la región.

El desplome del tablero de la estructura ocurrió en medio de torrenciales aguaceros que no solo destruyeron la vía, sino que han generado estragos en el casco urbano y rural de Necoclí.

Los organismos de socorro confirmaron que la ola invernal ya deja un saldo doloroso: una persona fallecida y tres más que se encuentran desaparecidas tras ser arrastradas por las crecientes.

Lea también: ¡De la Casa de Nariño al Palacio de Buckingham! Laura Sarabia visitó al Rey Carlos III y le llevó regalos típicos

Varias viviendas han quedado bajo el agua, obligando a una respuesta inmediata de las autoridades locales y departamentales para atender a los damnificados.

Debido al daño en las cabeceras del puente, el tránsito vehicular es nulo, lo que afecta el transporte de alimentos, pasajeros y suministros médicos hacia San Juan de Urabá y el departamento de Córdoba.

Expertos técnicos se desplazan a la zona para evaluar la magnitud del daño, pero el diagnóstico inicial sugiere que la reconstrucción tardará semanas.

La ola invernal ha debilitado otros puntos críticos del corredor, por lo que las autoridades piden a los viajeros abstenerse de transitar por la zona y buscar rutas alternas, aunque la conectividad terrestre en este sector se encuentra seriamente comprometida.

La Alcaldía de Necoclí y la Gobernación de Antioquia coordinan la llegada de ayuda humanitaria para las familias que lo perdieron todo por las inundaciones.

Más noticias de Antioquia