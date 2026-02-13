Atlético Nacional goleó 4-1 a Fortaleza con doblete de Morelos y brilla en la tabla antes de enfrentar al Cali. Foto: Atlético Nacional

Resumen: Atlético Nacional ratificó su jerarquía con una contundente goleada 4-1 sobre Fortaleza, resultado que lo catapulta a la quinta posición de la liga con la ventaja estratégica de tener tres partidos pendientes. Pese a un inicio dramático por un penal fallado por Alfredo Morelos, el equipo mostró su casta con un doblete del propio atacante, un golazo del brillante refuerzo Milton Casco y un cierre magistral de Marlos Moreno. Con tres victorias consecutivas, el "verde paisa" exhibe un poderío ofensivo temible y llega con el ánimo en lo más alto para enfrentar al Deportivo Cali este domingo en Palmaseca.

¡Atlético Nacional, no tiene rival! El verde golea, escala y asusta con tres partidos menos

Atlético Nacional ratificó su gran momento en la Liga BetPlay II tras firmar una actuación contundente frente a Fortaleza.

El conjunto “verdolaga” se impuso con autoridad, sumando tres puntos vitales que lo catapultaron a la quinta casilla de la tabla de posiciones con apenas 9 unidades.

Lo más impresionante de su ubicación actual es que el equipo paisa cuenta con tres partidos menos que la mayoría de sus rivales, lo que sugiere un panorama sumamente prometedor para los dirigidos por el cuerpo técnico verde en la lucha por el liderato.

El encuentro tuvo de todo, incluyendo una dosis de dramatismo protagonizada por Alfredo Morelos.

Al minuto 26, el atacante desperdició un cobro de pena máxima que pudo abrir el marcador temprano.

Para muchos aficionados y analistas, el fallo fue interpretado como “justicia divina”, dado que varios expertos arbitrales coincidieron en que la jugada previa no debió ser sancionada como penal.

Sin embargo, Morelos no permitió que el error lo afectara y encontró su redención rápidamente.

Al minuto 34, tras una asistencia del lateral Milton Casco, quien ha llegado para reforzar la banda con un nivel brillante, Morelos mandó el balón al fondo de la red para decretar el 1-0 con el que ambos equipos se retiraron al descanso.

La segunda mitad inició con la misma intensidad y nuevamente con Milton Casco como gran protagonista.

El lateral, consolidado como la figura del compromiso, aumentó la ventaja al minuto 52 con un soberbio golazo tras un pase de Andrés Sarmiento.

Aunque Fortaleza intentó reaccionar rápidamente y logró el descuento apenas dos minutos después por intermedio de Andrés Felipe Amaya, la alegría del visitante fue efímera.

Al minuto 58, una nueva pena máxima fue sancionada a favor del local; en esta ocasión, Alfredo Morelos no perdonó desde los once pasos y selló el 3-1 que devolvió la tranquilidad a la tribuna.

El cierre de la noche fue la cereza del pastel para la afición antioqueña, cuando Marlos Moreno se encargó de anotar el 4-1 definitivo, sellando una goleada que confirma el renacer futbolístico del equipo.

Con esta victoria, Atlético Nacional encadena tres triunfos consecutivos y se prepara para un reto de alto calibre.

Su próximo compromiso será el domingo 15 de febrero, cuando visite al Deportivo Cali en el estadio de Palmaseca a las 6:30 p. m., en lo que promete ser un duelo vibrante por la continuidad de su racha ganadora.

