Resumen: Una emergencia estructural se registró en Rionegro y activó la respuesta de varios organismos.

Se vino abajo: colapsa la fachada de una vivienda en Rionegro, Antioquia

El colapso de la fachada de una vivienda generó una rápida movilización de organismos de emergencia en el municipio de Rionegro durante la mañana de este sábado 11 de abril.

La situación, que ocurrió en el barrio Alto del Medio, fue atendida por diferentes dependencias tras el reporte ciudadano realizado a la línea de emergencias.

Según información preliminar, el colapso no dejó personas lesionadas debido a que el inmueble se encontraba desocupado al momento del incidente. Sin embargo, el hecho encendió las alertas entre las autoridades locales, que acudieron al sitio para evaluar las condiciones estructurales y prevenir nuevos riesgos en la zona.

Al lugar llegaron equipos de gestión del riesgo, bomberos, personal de movilidad y funcionarios encargados del control urbanístico, quienes iniciaron las labores de inspección técnica.

Las primeras hipótesis apuntan a que el deterioro progresivo de la edificación, sumado a la exposición constante a factores climáticos, habría debilitado la estructura hasta provocar su desplome.

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Desde la alcaldía de Rionegro reiteraron el llamado a la comunidad para reportar oportunamente cualquier señal de riesgo en edificaciones, con el fin de evitar emergencias mayores.

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