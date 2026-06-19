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Resumen: El Hospital General de Medellín suspendió la atención a afiliados de Nueva EPS y Comfachocó por millonarias deudas acumuladas. Además, advirtió que usuarios del FOMAG y Asmet Salud también podrían verse afectados si no se realizan los pagos pendientes, en medio de una creciente crisis que mantiene congestionados los servicios hospitalarios.

¡Colapso en la salud! Hospital General de Medellín suspende servicios a miles de afiliados por millonaria deuda

La crisis financiera que atraviesa el sistema de salud sigue generando efectos en Antioquia. El Hospital General de Medellín anunció la suspensión de servicios para afiliados de Nueva EPS y Comfachocó debido al incumplimiento en los pagos por la atención prestada.

Según explicó el gerente de la institución, Juan David Arteaga Flórez, el hospital enfrenta una creciente presión asistencial por la llegada constante de pacientes remitidos desde diferentes municipios de Antioquia, así como de departamentos vecinos como Córdoba y Chocó.

«Nueva EPS, Coosalud, Comfachocó, no tienen quien les atienda a sus usuarios y finalmente el paciente acude al servicio de urgencias del Hospital General de Medellín. No solamente de Medellín, Área Metropolitana, sino de todo el departamento de Antioquía. Estamos recibiendo de los 125 municipios de Antioquía, del departamento de Córdoba, del departamento de Chocó y estamos completamente colapsados».

Arteaga señaló que la alta demanda impacta áreas como hospitalización, cirugía, ortopedia, ginecobstetricia, pediatría y otras especialidades.

«Es la población que directamente entra a los servicios de urgencias de hospitalización de cirugía de ortopedia, de ginecobstetricia, de pediatría, de todas las especialidades que hacemos acá para prestarle un servicio con altura y con dignidad».

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La medida afecta a cerca de 1,2 millones de afiliados de Nueva EPS y a unos 200.000 usuarios de Comfachocó, quienes deberán acudir a la red de atención definida por sus aseguradoras para servicios diferentes a urgencias.

Podrían ampliarse las restricciones

El hospital también advirtió que otras entidades podrían enfrentar medidas similares si no se normalizan los pagos pendientes.

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«Si para el día viernes no llegan recursos, a eso también le vamos a sumar un cierre de la atención de usuarios del FOMAG y de igual manera de la EPS ASMET Salud», aseguró el gerente.

Posteriormente, la institución confirmó que desde el 22 de junio suspenderá la atención regular para afiliados del FOMAG y Asmet Salud debido a obligaciones económicas pendientes. Según los datos reportados, Asmet Salud adeuda más de 3.500 millones de pesos y el FOMAG cerca de 1.600 millones.

A pesar de estas decisiones, el Hospital General mantendrá la atención de urgencias y de aquellos casos en los que esté comprometida la vida o la integridad de los pacientes.

Una crisis que afecta a toda la red

La situación se presenta en medio de las dificultades económicas que enfrentan múltiples instituciones de salud en Antioquia. Actualmente, 1.787 servicios han dejado de operar en el departamento por las deudas acumuladas de algunas EPS intervenidas.

Además, los servicios de urgencias continúan bajo una fuerte presión. Los reportes indican una ocupación promedio superior al 126 %, mientras que algunos centros asistenciales han superado el 250 % de capacidad.

Desde el Hospital General reiteraron que el cumplimiento de las obligaciones financieras es clave para garantizar la continuidad de los servicios y evitar nuevas afectaciones a los usuarios.