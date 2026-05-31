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    Colapso en ascensores y largas esperas marcan la jornada electoral en el Centro Comercial San Diego

    El traslado de las mesas de votación al piso 11 tomó por sorpresa a los votantes y generó demoras en el acceso al punto electoral.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Colapso en ascensores y largas esperas marcan la jornada electoral en el Centro Comercial San Diego
    Fotos: Captura de video / @GuerraUribe
    Colapso en ascensores y largas esperas marcan la jornada electoral en el Centro Comercial San Diego

    Resumen: Durante la jornada electoral en Medellín, se registraron congestiones en el puesto de votación del Centro Comercial San Diego debido a que las mesas fueron ubicadas en el piso 11 del edificio. Esto generó largas filas y demoras en el acceso, especialmente por la alta demanda de ascensores y la presencia de adultos mayores. Pese a las dificultades, la jornada continuó con normalidad y sin alteraciones de orden público.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Durante el desarrollo de la jornada electoral de este domingo en Medellín, se registraron congestiones y demoras en el puesto de votación ubicado en el Centro Comercial San Diego, uno de los puntos habilitados para el proceso electoral en la ciudad.

    La situación se presentó desde las primeras horas del día, cuando ciudadanos que acudieron a ejercer su derecho al voto reportaron dificultades para acceder al lugar donde fueron instaladas las mesas, ubicadas en el piso 11 del establecimiento.

    Traslado de mesas generó acumulación de personas

    De acuerdo con los testimonios de varios votantes, el traslado del punto electoral hacia un nivel superior del centro comercial habría generado una alta concentración de personas en los accesos y en los sistemas de movilidad interna del edificio.

    Los asistentes señalaron que el ingreso al sitio de votación se realiza principalmente a través de ascensores o escaleras, lo que ha provocado filas extensas y tiempos de espera prolongados, especialmente en los momentos de mayor afluencia.

    Según los reportes ciudadanos, la operación limitada de estos ascensores habría contribuido a la congestión en el acceso al piso donde se encuentran las mesas, lo que ha ralentizado el flujo de personas durante la jornada.

    Afectaciones en el ingreso

    La situación ha generado demoras en el acceso al punto electoral, afectando el desplazamiento de los votantes hacia el área donde deben ejercer su derecho. Algunos ciudadanos han optado por usar las escaleras ante la alta demanda en los elevadores del centro comercial.

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    También se han reportado inconformidades por el cambio de ubicación del puesto dentro del edificio, especialmente en las primeras horas de la jornada.

    Mayor impacto en población adulta mayor

    De acuerdo con algunos reportes, este punto electoral cuenta con una alta presencia de personas adultas mayores, lo que habría incrementado el tiempo de desplazamiento hacia el nivel donde se encuentran instaladas las mesas.

    Esta situación ha generado preocupación entre los asistentes, quienes consideran que las condiciones de acceso podrían representar una dificultad adicional para este grupo durante la jornada electoral.

    Jornada sin alteraciones de orden público

    Pese a la congestión reportada, hasta el momento no se han informado alteraciones en el orden público ni suspensión de actividades en este puesto de votación. El proceso electoral continúa bajo la supervisión de las autoridades competentes.

    Las autoridades habían recomendado previamente a los ciudadanos acudir con tiempo suficiente a los puestos de votación y seguir las indicaciones del personal logístico para facilitar el desarrollo de la jornada.


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