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Resumen: Durante la jornada electoral en Medellín, se registraron congestiones en el puesto de votación del Centro Comercial San Diego debido a que las mesas fueron ubicadas en el piso 11 del edificio. Esto generó largas filas y demoras en el acceso, especialmente por la alta demanda de ascensores y la presencia de adultos mayores. Pese a las dificultades, la jornada continuó con normalidad y sin alteraciones de orden público.

Colapso en ascensores y largas esperas marcan la jornada electoral en el Centro Comercial San Diego

Durante el desarrollo de la jornada electoral de este domingo en Medellín, se registraron congestiones y demoras en el puesto de votación ubicado en el Centro Comercial San Diego, uno de los puntos habilitados para el proceso electoral en la ciudad.

La situación se presentó desde las primeras horas del día, cuando ciudadanos que acudieron a ejercer su derecho al voto reportaron dificultades para acceder al lugar donde fueron instaladas las mesas, ubicadas en el piso 11 del establecimiento.

Traslado de mesas generó acumulación de personas

De acuerdo con los testimonios de varios votantes, el traslado del punto electoral hacia un nivel superior del centro comercial habría generado una alta concentración de personas en los accesos y en los sistemas de movilidad interna del edificio.

Transcurren con normalidad las votaciones en Medellín, salvo algunas novedades. Levantamos alerta a @Registraduria por la situación del Puesto Centro Comercial San Diego. Decidieron mover Mesas a Piso 11 y los ascensores no dan abasto. Solicitamos mover a primer piso. @PGN_COL pic.twitter.com/5T9NLUE28V — Andrés Tobón (@tobonvillada) May 31, 2026

Los asistentes señalaron que el ingreso al sitio de votación se realiza principalmente a través de ascensores o escaleras, lo que ha provocado filas extensas y tiempos de espera prolongados, especialmente en los momentos de mayor afluencia.

Según los reportes ciudadanos, la operación limitada de estos ascensores habría contribuido a la congestión en el acceso al piso donde se encuentran las mesas, lo que ha ralentizado el flujo de personas durante la jornada.

Afectaciones en el ingreso

La situación ha generado demoras en el acceso al punto electoral, afectando el desplazamiento de los votantes hacia el área donde deben ejercer su derecho. Algunos ciudadanos han optado por usar las escaleras ante la alta demanda en los elevadores del centro comercial.

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También se han reportado inconformidades por el cambio de ubicación del puesto dentro del edificio, especialmente en las primeras horas de la jornada.

Mayor impacto en población adulta mayor

De acuerdo con algunos reportes, este punto electoral cuenta con una alta presencia de personas adultas mayores, lo que habría incrementado el tiempo de desplazamiento hacia el nivel donde se encuentran instaladas las mesas.

Y empezaron a llegar las denuncias… Miren esto!! En Antioquía en el puesto tradicional de votación del Centro Comercial de San Diego, las personas de la tercera edad, son obligados a subir 11 pisos por escaleras cuando tradicionalmente se hacían en el primer piso… pic.twitter.com/iJGMqj0Xfi — Sol Suárez Jaramillo (@solsuarezj) May 31, 2026

Esta situación ha generado preocupación entre los asistentes, quienes consideran que las condiciones de acceso podrían representar una dificultad adicional para este grupo durante la jornada electoral.

Jornada sin alteraciones de orden público

Pese a la congestión reportada, hasta el momento no se han informado alteraciones en el orden público ni suspensión de actividades en este puesto de votación. El proceso electoral continúa bajo la supervisión de las autoridades competentes.

Las autoridades habían recomendado previamente a los ciudadanos acudir con tiempo suficiente a los puestos de votación y seguir las indicaciones del personal logístico para facilitar el desarrollo de la jornada.