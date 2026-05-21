Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un conductor de grúa de la Secretaría de Movilidad de Medellín fue agredido durante un operativo en la comuna 13, resultando con graves lesiones en el cráneo y el rostro. El alcalde Federico Gutiérrez rechazó lo ocurrido y aseguró que el caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía con las pruebas correspondientes. Las autoridades avanzan en la investigación para identificar al responsable del ataque.

¡Cobarde ataque en Medellín! Conductor de grúa fue brutalmente agredido durante operativo en la comuna 13

Un conductor de grúa adscrito a la Secretaría de Movilidad de Medellín resultó gravemente herido durante un operativo de control en la comuna 13, luego de una agresión ocurrida en medio de un procedimiento de tránsito.

El hecho fue confirmado por el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, a través de su cuenta de X, donde rechazó lo sucedido y lo calificó como un ataque contra la autoridad.

“No vamos a permitir la violencia”

En su pronunciamiento, el mandatario expresó su rechazo a lo ocurrido y advirtió sobre la gravedad del hecho:

“Cobarde agresión contra el conductor de una grúa de la Secretaría de Movilidad durante un operativo en la comuna 13”, señaló.

Además, enfatizó que este tipo de comportamientos no serán tolerados en la ciudad:

“No vamos a permitir que la violencia y la intolerancia se impongan sobre la autoridad ni sobre quienes trabajan por proteger la vida en las vías de Medellín”, agregó.

Esto le podría interesar: ¡El colmo! Controlan incendio en Las Palmas y pillan a un sujeto intentando reactivar las llamas

Estado de salud del funcionario

Según la información entregada por la administración distrital, el servidor público sufrió lesiones de gravedad, incluyendo fracturas en el cráneo y el rostro, por lo que fue atendido de manera inmediata por personal médico.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El funcionario permanece bajo observación mientras avanza su recuperación, de acuerdo con lo reportado por las autoridades.

‼️‼️‼️Indignante. Cobarde agresión contra el conductor de una grúa de la Secretaría de Movilidad durante un operativo en la comuna 13. No vamos a permitir que la violencia y la intolerancia se impongan sobre la autoridad ni sobre quienes trabajan por proteger la vida en las… — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 21, 2026

Investigación en curso

El alcalde también informó que el caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, entidad a la que se le entregaron las pruebas correspondientes para avanzar en la investigación.

“Ya entregamos a la Fiscalía todas las pruebas y esperamos una actuación contundente de la justicia”, indicó el mandatario.

Las autoridades avanzan en la identificación del responsable del ataque y en la recolección de material probatorio para esclarecer completamente lo ocurrido en el operativo.