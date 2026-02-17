Resumen: El CNE confirmó que en Antioquia los partidos están rezagados en la postulación de testigos electorales. Se busca blindar 125 mil mesas y vigilar la financiación.

Antioquia bajo la lupa: CNE advierte retrasos en la postulación de testigos para las elecciones

El Consejo Nacional Electoral (CNE) encendió las alarmas sobre el ritmo de los preparativos para los próximos comicios en Antioquia. José Antonio Parra, director de Vigilancia del organismo, confirmó que en el departamento aún no se ha iniciado formalmente la postulación de testigos electorales en la proporción necesaria.

Pese a que el departamento es uno de los mayores censos del país, las organizaciones políticas estarían rezagadas en este trámite vital, aunque han manifestado que en los próximos 15 días se pondrán al día con el registro de sus actores de vigilancia.

La preocupación del CNE radica en la meta de “blindar” las más de 125.000 mesas de votación que se instalarán en todo el territorio nacional.

Lea también: Capturan a padre que habría matado a golpes a su bebé de 9 meses en Medellín

La figura del testigo electoral es el eje central de la vigilancia ciudadana, ya que permite a los partidos políticos supervisar de cerca el proceso de votación y el posterior escrutinio, evitando irregularidades.

“Queremos que todas las mesas estén protegidas por testigos propuestos por las organizaciones políticas”, enfatizó Parra, señalando que mantienen mesas de ayuda constantes para facilitar este proceso administrativo.

Sumado al control en las urnas, el CNE recordó que la vigilancia también se extiende al bolsillo de las campañas a través del aplicativo “Cuentas Claras”. Según la Ley 1475 de 2011, los candidatos están obligados a reportar ingresos y gastos cada ocho días.

Con esta medida, se busca que la ciudadanía sea el primer veedor del origen de los recursos y en qué se están invirtiendo.

Más noticias de Antioquia