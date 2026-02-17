Resumen: Las autoridades capturaron en Medellín a un hombre por la muerte de su bebé de 9 meses. El sujeto intentó ocultar el crimen diciendo que fue una caída.

Capturan a padre que habría matado a golpes a su bebé de 9 meses en Medellín

Un estremecedor caso de violencia infantil ha dado un giro definitivo en Medellín. El pasado lunes, 16 de febrero, las autoridades hicieron efectiva la captura de un hombre señalado como el presunto responsable de la muerte de su propio hijo, un bebé de 9 meses de nacido.

Los hechos, que se remontan al pasado 12 de diciembre de 2025 en el barrio Juan XXIII, fueron presentados inicialmente por el padre como un accidente doméstico, pero las pruebas forenses terminaron por desmoronar su cínico engaño.

Aquel día, el hoy detenido aseguró a los médicos que el bebé de 9 meses se había caído de una cama mientras jugaban, golpeándose la cabeza. Sin embargo, al ingresar a la Unidad Intermedia de San Javier y posteriormente al Hospital Pablo Tobón Uribe, el personal de salud notó que las heridas no tenían relación con una caída de baja altura.

La inspección técnica realizada por el CTI confirmó la peor de las sospechas: el cuerpo del menor presentaba múltiples lesiones en distintas zonas que evidenciaban una golpiza sistemática y no un hecho accidental.

Tras meses de investigación y recopilación de pruebas técnicas, la Fiscalía General de la Nación determinó que el engaño del padre no tenía sustento ante las evidencias de maltrato físico.

El bebé, a pesar de los esfuerzos médicos, falleció debido a la gravedad de los traumas. Actualmente, el capturado se encuentra en audiencias preliminares donde se definirá su situación jurídica.

