Resumen: El Consejo Nacional Electoral (CNE) frenó la aspiración presidencial de Iván Cepeda al negar su inscripción para la consulta del "Frente por la Vida" del próximo 8 de marzo, tras una votación de 6 a 4 en la que el voto del conjuez Hollman Ibáñez fue decisivo. La mayoría de los magistrados aplicó la Ley 1475 de 2011, argumentando que el senador no puede participar en dos consultas presidenciales en un mismo proceso electoral, dado que ya había resultado ganador en la jornada del Pacto Histórico en octubre de 2025. Esta decisión representa un fuerte golpe estratégico para la izquierda a solo cuatro meses de las elecciones presidenciales, obligando a la coalición oficialista a reconfigurar sus fuerzas sin una de sus figuras más visibles.

CNE le dio el ‘pico y chao’ a Iván Cepeda: no puede participar de la consulta de la izquierda en marzo

En una decisión que sacude el tablero político del “Frente por la Vida”, la mayoría del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha negado la inscripción del senador Iván Cepeda para la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo. Tras una intensa jornada de deliberación, el tribunal electoral frustró uno de los movimientos clave de los sectores de izquierda, dejando al congresista fuera del tarjetón en una votación que terminó 6 a 4 y que contó con el voto decisivo del conjuez Hollman Ibáñez.

El núcleo del debate jurídico se centró en la aplicación estricta de la Ley 1475 de 2011. La mayoría de los magistrados determinó que Cepeda incurría en una falta legal al intentar participar en dos consultas presidenciales dentro de un mismo ciclo electoral, dado que ya había resultado ganador en un proceso similar del Pacto Histórico en octubre de 2025. Con este argumento, el grueso de los togados se impuso sobre la ponencia de los magistrados cercanos al Gobierno, quienes abogaban por su habilitación.

Le puede interesar: ¡84 kilos de droga al descubierto! Intentaron enviar marihuana oculta en transformadores por El Dorado

Esta resolución representa un revés estratégico para la coalición oficialista a menos de cuatro meses de la primera vuelta presidencial. Con Cepeda fuera del camino en esta etapa inicial, el bloque pierde a una de sus figuras con mayor capacidad de cohesión y trayectoria legislativa, obligando a las bases del movimiento a reorganizar sus fuerzas de manera apresurada en torno a los precandidatos que sí lograron el aval definitivo del tribunal.

Las posturas dentro del CNE reflejaron la profunda división política del país. Mientras los magistrados Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y Álvaro Echeverry defendían la participación del senador como un derecho político, la mayoría se apegó a la normativa técnica para evitar un precedente de doble participación. El fallo deja claro que las reglas de juego electorales no permitirán excepciones, incluso para los líderes más visibles de las coaliciones mayoritarias.

CNE le dio el ‘pico y chao’ a Iván Cepeda: no puede participar de la consulta de la izquierda en marzo