Resumen: El CNE declaró oficialmente los resultados de la primera vuelta presidencial de 2026 y confirmó a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda como los candidatos que disputarán la Presidencia el próximo 21 de junio. Además, amplió las garantías para la vigilancia electoral en la segunda vuelta.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró oficialmente los resultados de la primera vuelta presidencial celebrada el pasado 31 de mayo de 2026, tras culminar el proceso de consolidación, verificación y escrutinio sin registrar reclamaciones que afectaran el resultado final.

La autoridad electoral confirmó además los nombres de los candidatos que disputarán la Presidencia de la República en la segunda vuelta programada para el próximo 21 de junio.

Según informó el organismo, el escrutinio alcanzó el 99,98% de las más de 122.000 mesas de votación instaladas en todo el país.

Asimismo, se destacó una coincidencia del 99,94% entre el preconteo y el escrutinio oficial, mientras que las reclamaciones presentadas representaron menos del 0,7% del total de mesas habilitadas.

Con el 100% del preconteo consolidado, el Consejo Nacional Electoral oficializó la participación en segunda vuelta de Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, quien obtuvo el 43,73% de los votos, e Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, que alcanzó el 40,91%. Ninguno de los aspirantes logró la mayoría absoluta exigida por la Constitución para ser elegido en primera vuelta.

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Como parte de las medidas para fortalecer la transparencia del proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral aprobó la acreditación de hasta dos testigos electorales por mesa de votación y dos por cada comisión escrutadora, tanto en Colombia como en el exterior.

La decisión busca ampliar las garantías de vigilancia y control por parte de las campañas durante la jornada electoral y el conteo de votos.

El CNE también recordó que los partidos y movimientos políticos podrán postular sus testigos electorales hasta el 12 de junio en el exterior y hasta el 18 de junio a las 5:00 p.m. en Colombia, utilizando la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales y la aplicación Comitium en Línea.

Finalmente, la entidad reiteró su compromiso con la transparencia y convocó a los ciudadanos a participar masivamente en la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

El Consejo Nacional Electoral culminó el proceso de escrutinio y declaró oficialmente los resultados de la primera vuelta presidencial. 📊 99,98 % de las mesas escrutadas

📊 99,94 % de coincidencia entre preconteo y escrutinio

📊 0% de reclamaciones La democracia colombiana… pic.twitter.com/VvyvYXKWpR — CNE Colombia (@CNE_COLOMBIA) June 4, 2026

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