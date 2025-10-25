CNE le responde con firmeza a Benedetti tras sus críticas: ‘No aceptamos interferencias ni descalificaciones’

Resumen: El CNE respondió al ministro Armando Benedetti y defendió su autonomía institucional frente a las críticas sobre el manejo de la personería jurídica del Pacto Histórico.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) respondió con contundencia a las recientes declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien cuestionó la autonomía y el funcionamiento del organismo en el marco del proceso sobre la personería jurídica del Pacto Histórico y la consulta interna prevista para este 26 de octubre.

En un comunicado divulgado el 24 de octubre, el CNE rechazó ‘enfáticamente’ las afirmaciones del ministro, asegurando que sus actuaciones se realizan con plena independencia institucional, conforme a la Constitución Política y la ley.

“El CNE rechaza las declaraciones que descalifican su ejercicio autónomo y legítimo. Todas nuestras decisiones se sustentan en criterios técnicos y jurídicos, no políticos”, indicó la entidad electoral, subrayando que no acepta interferencias ni presiones externas en el cumplimiento de sus funciones.

El pronunciamiento se da luego de que Benedetti publicara un mensaje en su cuenta de X, donde calificó al CNE como “un ente de intrigas y politiquería” y señaló supuestas dilaciones en las decisiones relacionadas con el Pacto Histórico.

El Consejo recordó que su labor es garantizar la transparencia, la imparcialidad y la legalidad en todos los procesos democráticos, destacando que “la independencia institucional y la separación de poderes son pilares esenciales del Estado Social de Derecho”.

La controversia se presenta un día antes a la consulta política del Pacto Histórico, en medio de un ambiente de tensión institucional entre el Ejecutivo y los órganos de control electoral.

