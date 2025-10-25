El colombiano del CFMOTO RCB Aspar Team, David Alonso, continúa su notable progreso en su temporada de debut en Moto2, asegurando un prometedor sexto puesto en la parrilla de salida para la exigente carrera de este domingo en Sepang.

El joven piloto colombiano, David Alonso, completó una jornada de trabajo muy positiva, marcando el sexto mejor tiempo y destacándose por delante incluso del actual líder de Moto2, Manu González.

Este logro subraya el excelente momento del equipo CFMOTO RCB Aspar Team, cuyos debutantes no cesan de sorprender en la categoría intermedia.

Alonso, que ya había certificado el pase directo a la Q2, demostró su progresión constante y su creciente conexión con la Moto2.

En el cronometrado, el colombiano se enfocó en buscar un puesto en las primeras filas, logrando su mejor tiempo en el penúltimo giro.

A pesar de quedarse en la sexta posición con un registro de 2:03.586, la competencia fue mínima: Alonso se situó a tan solo una décima de diferencia del segundo y tercer clasificados, evidenciando lo apretado de la categoría.

David Alonso impresiona con el sexto mejor tiempo previo a la carrera de Moto2 en Sepang

La actuación de Alonso no solo fue rápida, sino también constante, un aspecto que él mismo destacó.

«Me he sentido muy bien y estoy contento con el ritmo que hemos logrado hoy. La vuelta rápida ha sido buena, pero me quedo con la constancia que estamos teniendo durante el fin de semana», declaró el piloto.

Mientras Alonso se posiciona estratégicamente, su compañero de equipo, Dani Holgado, se lleva la ‘pole position’, batiendo un récord histórico al ser el primer piloto de Moto2 en bajar de 2:03 en el circuito de Sepang.

Por su parte, Diogo Moreira, el principal rival de Manu González por el título, tendrá que remontar desde la decimosexta plaza, dejando la mesa servida para una carrera muy emocionante este domingo, con David Alonso listo para luchar por los puestos de cabeza.

