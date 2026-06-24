Resumen: Alias ‘Panadero’, uno de los más buscados por homicidio en Antioquia, fue capturado en zona rural de Cocorná durante una operación conjunta entre el Ejército, la Policía y la Fiscalía. En el procedimiento también fue detenido alias ‘Peluquero’ e incautaron armas, munición, equipos de comunicación y motocicletas.

Cayó en Cocorná alias ‘Panadero’, uno de los más buscados por homicidio en Antioquia

Una operación conjunta de las autoridades permitió la captura de dos presuntos integrantes del Clan del Golfo en zona rural de Cocorná, Oriente antioqueño. Entre los detenidos se encuentra alias ‘Panadero’, señalado de coordinar homicidios en esta subregión y quien figuraba en el cartel de los más buscados por este delito en Antioquia.

El procedimiento fue desarrollado por tropas del Grupo de Caballería Mediano N.° 4 Juan del Corral, de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía de Antioquia y el CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Durante la operación también fue capturado alias ‘Peluquero’, presunto integrante de la misma estructura criminal. Asimismo, las autoridades incautaron armas de fuego, munición, equipos de comunicación y motocicletas, elementos que serán analizados dentro de las investigaciones.

Esto le podría interesar: Capturan a presunto sicario vinculado a ataque que dejó dos muertos y seis heridos en Yarumal, Antioquia

Golpe a las estructuras criminales

La captura de alias ‘Panadero’ representa un resultado de relevancia para las autoridades debido a que era considerado uno de los principales objetivos por su presunta relación con hechos de homicidio en el Oriente antioqueño.

Según el Ejército Nacional, este operativo afecta las capacidades del Clan del Golfo en la subregión y hace parte de las acciones que buscan contrarrestar el accionar de los grupos armados organizados.

Las autoridades indicaron que las operaciones militares y judiciales continuarán en diferentes municipios del Oriente de Antioquia con el propósito de ubicar a otros integrantes de estas estructuras y fortalecer las condiciones de seguridad en el territorio.