¿Club privado o bar clandestino? Bogotá intensifica operativos contra negocios que evaden la norma

Resumen: Bogotá reforzó los operativos de Inspección, Vigilancia y Control sobre establecimientos que operan como supuestos “sindicatos” o clubes privados, pero que en realidad funcionarían como bares abiertos al público. Las autoridades buscan garantizar el cumplimiento de normas como uso del suelo, horarios y seguridad, además de evitar la evasión de requisitos legales. En lo corrido del año se han realizado más de 2.400 intervenciones, con cierres y sanciones en distintas localidades por irregularidades y afectaciones a la convivencia.

Bogotá ha intensificado en los últimos meses los operativos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) sobre establecimientos de alto impacto que, bajo figuras como “sindicatos” o “clubes privados”, estarían funcionando en la práctica como bares o discotecas abiertos al público.

Las acciones son lideradas por la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), en articulación con las alcaldías locales y la Policía de Bogotá, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normatividad y evitar que algunos negocios utilicen denominaciones legales para evadir requisitos como el uso del suelo, los horarios establecidos y el pago de derechos de autor.

De acuerdo con las autoridades, este tipo de establecimientos ha sido objeto de seguimiento especial debido a que, aunque se presentan como espacios de asociación privada, en la realidad operan como lugares de venta de licor y entretenimiento nocturno, generando impacto en la convivencia ciudadana.

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, fue enfático en señalar que la administración no permitirá el uso indebido de figuras legales para evitar el cumplimiento de la norma. “No permitiremos que figuras legales, como el derecho de asociación, se utilicen para burlar la norma. Si un establecimiento vende licor, cobra entrada y genera impacto auditivo, es un bar y debe cumplir la Ley 1801 de 2016”, afirmó.

Controles en distintos puntos de la ciudad

Los equipos de IVC, conformados por profesionales jurídicos y técnicos, han realizado operativos tanto en el día como en la noche para verificar condiciones de funcionamiento, seguridad y legalidad. Estas intervenciones buscan también prevenir riesgos para los ciudadanos que asisten a este tipo de lugares.

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Según el balance entregado por la administración distrital, durante lo corrido del año se han adelantado más de 2.400 operativos en diferentes localidades de la capital.

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Como resultado de estas acciones se han identificado múltiples irregularidades, entre ellas establecimientos que operaban como supuestos “centros sociales” sin cumplir condiciones básicas de seguridad, como salidas de emergencia o sistemas adecuados contra incendios. En varios casos, las autoridades han procedido a la suspensión temporal o definitiva de actividades.

Las intervenciones se han concentrado especialmente en zonas como Chapinero, Puente Aranda, Teusaquillo y Rafael Uribe, sectores donde se han reportado afectaciones a la convivencia por ruido excesivo y riñas asociadas a este tipo de establecimientos.

Llamado a la formalidad y control permanente

La Secretaría Distrital de Gobierno reiteró que estas acciones no buscan afectar la actividad económica, sino promover la formalización y garantizar condiciones seguras para el funcionamiento de los establecimientos comerciales en la ciudad.

Según la entidad, cuando estos negocios operan al margen de la normatividad generan competencia desleal frente a quienes sí cumplen con los requisitos legales, además de representar riesgos para los usuarios por la falta de estándares de seguridad.

El Distrito confirmó que los operativos continuarán de manera permanente en toda la ciudad e hizo un llamado a los propietarios a ajustarse a la normativa vigente. Asimismo, recordó a la ciudadanía la importancia de denunciar cualquier situación que afecte la convivencia o implique irregularidades a través de la Línea de Emergencias 123, mecanismo clave para apoyar las labores de control y seguridad.