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Resumen: De acuerdo con las denuncias recibidas, los estafadores lograron posicionar información falsa en los motores de búsqueda para suplantar la identidad de los canales oficiales de la terminal

¡Cuidado lo estafan! Así están robando a viajeros con falsos pasajes de la Terminal de Bogotá

Minuto30.com .- La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia ha lanzado una alerta urgente a la ciudadanía frente a una nueva modalidad de estafa. Delincuentes cibernéticos están engañando a los viajeros que buscan comprar pasajes de buses intermunicipales desde la Terminal de Transporte de Bogotá.

El modus operandi: números falsos en Google y WhatsApp

De acuerdo con las denuncias recibidas, los estafadores lograron posicionar información falsa en los motores de búsqueda para suplantar la identidad de los canales oficiales de la terminal. Así funciona el engaño paso a paso:

Búsqueda engañosa: Las personas buscan en Google términos como «Terminal de Transporte del Norte». En algunos resultados, aparecen números telefónicos alterados que no pertenecen a la entidad.

Atención por WhatsApp: Al comunicarse con estas líneas, los delincuentes se hacen pasar por asesores autorizados.

Falsa venta: Simulan verificar la disponibilidad de rutas, asignan sillas y generan un falso sentido de urgencia.

El robo: Solicitan el pago del tiquete mediante transferencias electrónicas a billeteras o llaves digitales a nombre de personas naturales.

Un caso real: Un ciudadano que buscaba viajar a Bucaramanga encontró uno de estos números falsos en internet. Tras suministrar sus datos y transferir $95.000, recibió una supuesta confirmación. Al llegar a la terminal, la empresa transportadora le informó que la reserva no existía y que había sido víctima de una estafa.

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Recomendaciones clave para proteger su dinero

Para evitar caer en las redes de estos delincuentes, las autoridades piden a los ciudadanos adoptar las siguientes medidas preventivas:

La Terminal no vende por WhatsApp: Tenga siempre presente que la Terminal de Transporte de Bogotá no utiliza esta plataforma de mensajería para comercializar tiquetes.

Cuidado con las transferencias: Desconfíe si le piden realizar pagos o transferencias a cuentas de personas naturales o llaves digitales sin verificar previamente su autenticidad.

Use canales directos: Confirme la disponibilidad de rutas, horarios y mecanismos de compra directamente en las páginas web oficiales de las empresas transportadoras.

Guarde la evidencia: No borre las conversaciones. Si detecta algo sospechoso, conserve los comprobantes de pago, chats y números de teléfono.

¿Qué hacer si fue víctima? La denuncia es clave para frenar a estas redes. Si cayó en el engaño, comuníquese de inmediato con el Equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) llamando al (601) 377 9595, extensión 1137, para recibir asesoría. También puede reportar el hecho a la Línea de Emergencias 123.