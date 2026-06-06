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Resumen: Las autoridades investigan la muerte de una auxiliar de enfermería de Cali que falleció tras someterse a un procedimiento estético en el municipio de Puerto Tejada, Cauca. Según la información preliminar, la mujer presentó complicaciones durante la intervención y posteriormente murió al llegar a un centro asistencial. El caso está en investigación para establecer las causas del fallecimiento y determinar si el lugar cumplía con los requisitos legales y sanitarios.

¿Clínica clandestina? Investigan la muerte de una auxiliar de enfermería tras procedimiento estético en el Cauca

Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer la muerte de una enfermera que laboraba en Cali y que falleció luego de someterse a un procedimiento estético en el municipio de Puerto Tejada, en el norte del Cauca.

La víctima fue identificada como Nayeli Larrahondo, auxiliar de enfermería vinculada al Hospital Mario Correa Rengifo de Cali y oriunda de Puerto Tejada. Según la información preliminar, la mujer acudió a un centro estético de esta localidad para realizarse una intervención, durante la cual presentó complicaciones de salud.

De acuerdo con los reportes conocidos, ante la emergencia fue trasladada a un centro asistencial del municipio. Sin embargo, al llegar al hospital, el personal médico confirmó que ya no tenía signos vitales.

El caso es materia de investigación por parte de las autoridades competentes, que buscan establecer con precisión qué ocurrió durante el procedimiento y si el establecimiento cumplía con las condiciones legales y sanitarias exigidas para este tipo de intervenciones.

Autoridades revisan condiciones del procedimiento

Mientras avanza el proceso, las autoridades recopilan información y testimonios para determinar si hubo posibles irregularidades en la atención o en la habilitación del lugar donde se realizó la intervención.

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En paralelo, la Secretaría de Salud Municipal de Puerto Tejada informó que se encuentra acompañando el proceso investigativo y reiteró que reforzará las acciones de orientación a la ciudadanía frente a los riesgos de acudir a establecimientos no autorizados para procedimientos estéticos.

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Reacciones tras el fallecimiento

La noticia generó reacciones de pesar entre familiares, compañeros de trabajo y habitantes del municipio, donde la víctima también tenía vínculos familiares. La administración local expresó sus condolencias y manifestó solidaridad con sus allegados.

En un pronunciamiento oficial, las autoridades municipales señalaron que el hecho enluta a la comunidad y pidieron que las investigaciones avancen con celeridad para esclarecer lo sucedido y establecer posibles responsabilidades.

Un caso que reabre alertas sobre estos procedimientos

La muerte de la enfermera se suma a otros casos recientes que han encendido las alarmas sobre los controles a centros dedicados a procedimientos estéticos en el país.

En ese contexto, las autoridades nacionales han reiterado la importancia de verificar que los establecimientos cuenten con autorización y personal capacitado, mientras se mantienen las investigaciones en curso para determinar si este caso estuvo relacionado con alguna irregularidad en la atención prestada.

Por ahora, el proceso continúa en etapa de verificación y recolección de información por parte de los entes competentes.