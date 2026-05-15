Resumen: Miles de fanáticos se reunieron en la Plaza de Botero para disfrutar del concierto gratuito de Maluma en Medellín, realizado como lanzamiento oficial de su álbum “Loco x volver”. Aunque la lluvia acompañó gran parte de la noche, el público permaneció en el lugar coreando canciones nuevas y éxitos como Hawái, Felices los cuatro y Cuatro babys. El evento también contó con la participación de artistas invitados y momentos emotivos en los que el cantante reafirmó su amor por la ciudad.

¡A puro pulmón y bajo el agua! Así se vivió el histórico concierto gratuito de Maluma en la Plaza Botero

Medellín vivió una jornada musical de gran magnitud el pasado jueves 14 de mayo con el regreso de Maluma a la ciudad, en un concierto gratuito que reunió a una multitud en la Plaza Botero y que sirvió como escenario para la presentación de su nuevo proyecto discográfico.

Llegada del público y ambiente en la Plaza de Botero

Desde primeras horas de la mañana, el centro de la capital antioqueña comenzó a transformarse. La plaza, uno de los puntos más emblemáticos del arte y el turismo en la ciudad, fue ocupada progresivamente por seguidores del artista, quienes llegaron organizados en grupos familiares, de amigos o de forma individual.

El rojo predominó entre los asistentes, en referencia al concepto visual del álbum “Loco x volver”, lo que dio una identidad uniforme al ambiente previo al espectáculo.

A medida que avanzaba el día, la afluencia de público creció y el espacio se convirtió en un punto de encuentro masivo. Entre la espera, se mezclaban cánticos espontáneos, muestras de emoción y carteles elaborados por los fanáticos. La expectativa se mantuvo constante mientras el centro de Medellín se llenaba de actividades alrededor del evento.

Hacia el final de la tarde, la lluvia hizo presencia en la zona, lo que no impidió que el público permaneciera en el lugar. En medio de las condiciones climáticas, el evento continuó con la conducción del presentador Jorge Barón, quien fue el encargado de guiar la programación de la noche.

Previo a la aparición del artista principal, se dio espacio a intérpretes emergentes vinculados a su sello musical, entre ellos Rico, Maisak y Milan, quienes hicieron parte de la apertura artística. Según lo mencionado durante la jornada, esta participación buscaba dar visibilidad a nuevas propuestas del talento local.

Presentación de Maluma y desarrollo del concierto

Posteriormente, Maluma apareció en el escenario acompañado por integrantes de Golpe a Golpe, lo que generó una reacción inmediata del público. La presentación marcó el inicio oficial del lanzamiento en vivo de su álbum “Loco x volver”, compuesto por 14 canciones y con colaboraciones de distintos artistas del ámbito latino.

El repertorio de la noche incluyó canciones del nuevo trabajo discográfico, entre ellas Loco x volver, Sornero, El vallenato y Botero, además de temas ampliamente reconocidos de su carrera como Hawái, Felices los cuatro y Cuatro babys, que fueron coreados por los asistentes.

La jornada también tuvo un episodio llamativo durante el trayecto del artista hacia el lugar del evento, cuando utilizó el sistema de transporte público de Medellín, lo que fue registrado por varios asistentes y difundido en tiempo real por los usuarios presentes.

El concierto se extendió hasta aproximadamente las 10:15 de la noche, momento en el que la lluvia había disminuido y la plaza comenzaba a despejarse. La salida progresiva del público estuvo acompañada por expresiones de satisfacción tras una presentación que se prolongó durante varias horas.

Mensajes del artista y cierre del evento

Durante su intervención, el cantante compartió con el público un mensaje que reflejó su vínculo personal con su ciudad. “El amor que siento por Colombia no lo cambio por nada, por eso mi hija nació en Medellín y come arepa y por eso también nuestro próximo bebé va a nacer en Medellín”, dijo el artista frente a los asistentes.

Uno de los momentos más comentados del evento ocurrió antes del ingreso del cantante al escenario principal, cuando se revivió un gesto tradicional del espectáculo televisivo colombiano. En ese instante, se escuchó la frase: “La patadita va fuerte, para que llegue bien lejos. Entonces, Maluma, póngale fe a la patadita, que esto funciona”, seguida del acto simbólico realizado por Jorge Barón.

#medellincolombia #medallo ♬ sonido original – arguellesdj @argufm Pense que nunca veria a Jorge Baron con mis propios ojos y me toco la patadita de la buena suerte en vivo 😂 Lanzamiento del nuevo album de maluma LOCO X VOLVER en plaza Botero #maluma

El evento cerró con una amplia asistencia y con la consolidación del lanzamiento de “Loco x volver” en un formato masivo, en un escenario que conectó la carrera del artista con su ciudad de origen y con miles de seguidores que lo acompañaron pese a las condiciones del clima.