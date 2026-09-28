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Resumen: Medellín inauguró Climate Week Biodiversity 2026, encuentro internacional que reúne a líderes y organizaciones para hablar de cambio climático y biodiversidad.

¡Medellín se pone en el mapa mundial! Arrancó la Climate Week Biodiversity con más de 13 mil inscritos

Medellín comenzó este lunes 28 de septiembre la agenda de Climate Week Biodiversity 2026, un encuentro internacional que por primera vez se realiza en la ciudad y en América Latina.

La programación reúne a representantes de gobiernos, organismos internacionales, empresas, universidades y organizaciones sociales para abordar acciones frente al cambio climático y la protección de la biodiversidad.

La apertura se realizó en el Jardín Botánico con la Cumbre de Gobiernos Locales y Subnacionales, uno de los espacios centrales de la agenda.

Según la Alcaldía, más de 13.200 personas de 30 países están inscritas, mientras que cerca de 150 conferencistas y más de 240 actividades hacen parte de la programación, que tendrá agenda central hasta el 1 de octubre y continuará con eventos hasta el 10 de octubre.

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Entre los asistentes se encuentran alcaldes de varias ciudades colombianas, la alcaldesa de Miami, representantes diplomáticos y delegados de organismos multilaterales. También participan figuras como Diego Mesa Puyo, del Fondo para el Medio Ambiente Mundial; María José Torres Macho, coordinadora de Naciones Unidas en Colombia; Hernando García, director del Instituto Humboldt, y Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la CAF.

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Durante la instalación, el alcalde Federico Gutiérrez destacó proyectos ambientales de Medellín, entre ellos los corredores verdes, los parques y los sistemas urbanos de drenaje sostenible.

El mandatario también mencionó inversiones por $663.000 millones para intervenir puntos críticos del río y quebradas, además de proyectos de transporte público y obras como el Metro de la 80.

Durante la jornada se entregarán reconocimientos como el One Planet City Challenge de WWF y el Mérito Ecológico del Distrito.

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