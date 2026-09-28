¡Medellín se pone en el mapa mundial! Arrancó la Climate Week Biodiversity con más de 13 mil inscritos

Resumen: Medellín inauguró Climate Week Biodiversity 2026, encuentro internacional que reúne a líderes y organizaciones para hablar de cambio climático y biodiversidad.
Medellín comenzó este lunes 28 de septiembre la agenda de Climate Week Biodiversity 2026, un encuentro internacional que por primera vez se realiza en la ciudad y en América Latina.
La programación reúne a representantes de gobiernos, organismos internacionales, empresas, universidades y organizaciones sociales para abordar acciones frente al cambio climático y la protección de la biodiversidad.
La apertura se realizó en el Jardín Botánico con la Cumbre de Gobiernos Locales y Subnacionales, uno de los espacios centrales de la agenda.
Según la Alcaldía, más de 13.200 personas de 30 países están inscritas, mientras que cerca de 150 conferencistas y más de 240 actividades hacen parte de la programación, que tendrá agenda central hasta el 1 de octubre y continuará con eventos hasta el 10 de octubre.
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Entre los asistentes se encuentran alcaldes de varias ciudades colombianas, la alcaldesa de Miami, representantes diplomáticos y delegados de organismos multilaterales. También participan figuras como Diego Mesa Puyo, del Fondo para el Medio Ambiente Mundial; María José Torres Macho, coordinadora de Naciones Unidas en Colombia; Hernando García, director del Instituto Humboldt, y Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de la CAF.
Durante la instalación, el alcalde Federico Gutiérrez destacó proyectos ambientales de Medellín, entre ellos los corredores verdes, los parques y los sistemas urbanos de drenaje sostenible.
El mandatario también mencionó inversiones por $663.000 millones para intervenir puntos críticos del río y quebradas, además de proyectos de transporte público y obras como el Metro de la 80.
Durante la jornada se entregarán reconocimientos como el One Planet City Challenge de WWF y el Mérito Ecológico del Distrito.
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