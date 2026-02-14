Menú Últimas noticias
    Ideam emite alerta por lluvias en regiones Andina y Pacífica para este fin de semana

    ¡Saque la chaqueta y el paraguas! El Ideam anuncia un fin de semana con lluvias en gran parte de Colombia.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto de archivo.
    Resumen: El Ideam emitió una alerta por lluvias fuertes en las regiones Andina y Pacífica este fin de semana. Conozca el pronóstico del clima y las zonas con riesgo.

    El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), a través de su Comunicado Especial número 16, detalló que se espera un predominio de lluvias en las regiones Andina, Pacífica y el sur del Caribe entre el 13 y el 15 de febrero.

    Aunque se monitorea un nuevo frente frío en el océano Atlántico norte, el instituto aclaró que este se desplazará hacia el este sin generar una influencia directa sobre el suelo colombiano.

    Para este sábado 14 de febrero, se prevé un aumento significativo de las lluvias en la Orinoquía, con focos de intensidad en el Meta y Vichada, así como en el golfo de Urabá y el sur de Bolívar.

    En Bogotá, el clima no será diferente; se esperan condiciones de lluvias ligeras a moderadas con mayor persistencia durante la tarde y la noche.

    El Ideam advirtió que la tendencia lluviosa continuará hasta el domingo, afectando especialmente la Amazonía y departamentos como Boyacá y los Santanderes, que mantendrán cielos nublados y precipitaciones de variada intensidad.

    Ante este comportamiento del frente atmosférico, las autoridades emitieron una serie de alertas para prevenir tragedias.

    Se insta a la población a monitorear el riesgo de deslizamientos en las vías, especialmente en zonas de alta pendiente, y a evitar refugiarse bajo árboles durante las tormentas eléctricas.

