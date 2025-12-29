¡Clavados los dos! La dura sanción que le metió Dimayor a Medellín y Nacional por los desmanes de Copa

Minuto30
    Imagen ilustrativa
    Resumen: El Comité Disciplinario de la Dimayor, mediante la Resolución No. 134 de 2025, impuso drásticas sanciones a los clubes antioqueños tras los graves disturbios en la final de la Copa BetPlay: el Independiente Medellín recibió el castigo más severo con seis fechas de suspensión total de su plaza a puerta cerrada, mientras que Atlético Nacional fue sancionado con tres fechas de restricción de público, además de millonarias multas económicas para ambas instituciones. Esta medida, que obligará a los equipos paisas a iniciar la temporada 2026 con un Atanasio Girardot en silencio, busca sentar un precedente contra la violencia en los estadios y afectará significativamente los ingresos por taquilla de ambos clubes durante el primer trimestre del año.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Lo que debía ser una fiesta del fútbol antioqueño terminó en un expediente disciplinario sin precedentes recientes. Tras analizar los informes arbitrales y de las autoridades de seguridad sobre los disturbios que empañaron la coronación de Atlético Nacional, la Dimayor ha decidido imponer sanciones que vaciarán las tribunas del Atanasio Girardot durante las primeras jornadas del próximo año.

    Medellín: Seis fechas sin público

    El Deportivo Independiente Medellín ha recibido la sanción más drástica: seis (6) fechas de suspensión total de la plaza y una multa de $3.914.625. Esto significa que el equipo jugará a puerta cerrada sus primeros seis encuentros como local en Copa. Al jugar Libertadores, entrará en fase de octavos de final, por lo que todo el torneo lo jugaría en esa condición.

    El Comité fundamentó esta decisión en la responsabilidad del club como organizador del evento y en la gravedad de los hechos protagonizados por su hinchada, que incluyeron el lanzamiento de vallas, invasión parcial y enfrentamientos en las tribunas Norte y Oriental, que dejaron un saldo de más de 50 heridos.

    Le puede interesar: Creyeron que era una amenaza y lo mataron: condenan al responsable del crimen de un joven en Segovia

    Nacional: Sanción a la plaza y multas

    Por su parte, Atlético Nacional no salió ileso de la resolución. El conjunto “Verdolaga” fue sancionado con tres (3) fechas de suspensión total de la plaza y una multa económica de $3.914.625. Aunque Nacional oficiaba como visitante en el partido de vuelta, el comportamiento de su parcialidad en sectores específicos y los incidentes registrados en el partido de ida obligaron al ente rector a tomar medidas correctivas.

    ¡Clavados los dos! La dura sanción que le metió Dimayor a Medellín y Nacional por los desmanes de Copa

