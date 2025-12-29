¡Clavados los dos! La dura sanción que le metió Dimayor a Medellín y Nacional por los desmanes de Copa

Lo que debía ser una fiesta del fútbol antioqueño terminó en un expediente disciplinario sin precedentes recientes. Tras analizar los informes arbitrales y de las autoridades de seguridad sobre los disturbios que empañaron la coronación de Atlético Nacional, la Dimayor ha decidido imponer sanciones que vaciarán las tribunas del Atanasio Girardot durante las primeras jornadas del próximo año.

Medellín: Seis fechas sin público

El Deportivo Independiente Medellín ha recibido la sanción más drástica: seis (6) fechas de suspensión total de la plaza y una multa de $3.914.625. Esto significa que el equipo jugará a puerta cerrada sus primeros seis encuentros como local en Copa. Al jugar Libertadores, entrará en fase de octavos de final, por lo que todo el torneo lo jugaría en esa condición.

El Comité fundamentó esta decisión en la responsabilidad del club como organizador del evento y en la gravedad de los hechos protagonizados por su hinchada, que incluyeron el lanzamiento de vallas, invasión parcial y enfrentamientos en las tribunas Norte y Oriental, que dejaron un saldo de más de 50 heridos.

Nacional: Sanción a la plaza y multas

Por su parte, Atlético Nacional no salió ileso de la resolución. El conjunto “Verdolaga” fue sancionado con tres (3) fechas de suspensión total de la plaza y una multa económica de $3.914.625. Aunque Nacional oficiaba como visitante en el partido de vuelta, el comportamiento de su parcialidad en sectores específicos y los incidentes registrados en el partido de ida obligaron al ente rector a tomar medidas correctivas.

