Claudia López dijo que retiraron a policías del Esmad que atacaron a periodistas en Bogotá

En redes sociales circula un video en el que se observa una evidente agresión física por parte de miembros del Esmad a un ciudadano que se movilizaba en una bicicleta en Bogotá. De este hecho, tambien se dice que al parecer, los uniformados habrían atacado a la prensa que grababa el hecho, según denunciaron en redes sociales.

Katty Sánchez, Periodista de RCN Radio, dijo ser una de las agredidas por parte de los miembros del Esmad y escribió en sus redes sociales. «me parece terrible que el ESMAD atente contra la libertad de prensa, me empujaron al piso súper fuerte y me pegaron una patada estando en el piso, me duelen mis rodillas, hubo varios heridos”.

Claudia López dijo que tomaron medidas inmediatas

Ante estos hechos, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, escribió, «rechazamos y tomamos medidas inmediatas sobre todo abuso de autoridad y acto de violencia. Lo ocurrido hoy en Suba es inaceptable».

La mandataria también dio a conocer que los policías fueros sancionados, precisó, «los miembros del Esmad que abusaron de la fuerza fueron retirados y entran en investigación inmediatamente».

Rechazamos y tomamos medidas inmediatas sobre todo abuso de autoridad y acto de violencia. Lo ocurrido hoy en Suba es inaceptable. Los miembros del ESMAD que abusaron de la fuerza fueron retirados y entran en investigación inmediatamente. Bogotá y su ciudadania Se Respetan! https://t.co/CbLPormQjn — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) June 29, 2021

Esto sucedió esta tarde, más de 4 hombres del ESMAD para detener a un joven que golpean, la colega de @rcnradio graba lo sucedido y la @PoliciaBogota la ataca, Katty Sánchez esto hace rato se salió de control pic.twitter.com/Ypt9tWuTBH — Manuel Salazar (@manolitosalazar) June 29, 2021