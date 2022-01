Claudia López le pidió a la Fiscalía judicializar a los indígenas que asesinaron al conductor del camión

in

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció en las últimas horas tras el asesinato del conductor de un camión recolector de basura que fue linchado por indígenas embera, luego de atropellar a una mujer de la misma comunidad indígena de 38 años de edad -que estaba embaraza- y a su hija de un año, quienes también murieron.

Claudia López pide justicia lo antes posible

Y es que en sus declaraciones, la alcaldesa López manifestó que: «Es inaceptable que hayan acciones de venganza y asesinato como en el caso del conductor, le ruego a la Fiscalía General de la Nación que sin dilaciones, judicialicen a quienes asesinaron al conductor que se vio involucrado en ese accidente».

Asimismo, la mandataria le hizo un llamado al ministerio de Defensa y a la Unidad Nacional de Víctimas para que «aseguren el retorno seguro de la población embera en el mes de febrero. No tienen por qué andar deambulando por ciudades fuera de sus resguardos que son en el Chocó, en Risaralda. Nosotros durante dos años los hemos cuidado temporalmente», dijo.

«Doloroso el accidente, por supuesto, pero es que los indígenas no deberían estar deambulando por una carretera de Funza, deberían estar en su resguardo en el Chocó o Risaralda y que la Fiscalía haga su tarea, no es ninguna justicia por mano propia, es un asesinato, no es posible, el pobre señor tiene un accidente como cualquiera, ¿y entonces lo matan?, es un asesinato», señaló Claudia López.