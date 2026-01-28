Preocupación en el DIM por Daniel Cataño: el refuerzo estrella sufrió molestias físicas y salió lesionado a diez minutos del debut. Foto: DIM

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El debut de Daniel Cataño con el Independiente Medellín terminó en decepción tras retirarse por molestias físicas a solo diez minutos de iniciar el encuentro. Esta situación ha encendido las alarmas en la hinchada y el cuerpo técnico, reviviendo el fantasma de lo ocurrido con Kevin Mantilla, quien también se lesionó recién llegado al club. A la espera de un parte oficial del DIM, crece la incertidumbre sobre la gravedad de la lesión de su refuerzo estrella

¡Ya, suelten al DIM! ¿Qué le pasó a Daniel Cataño? Solo duró 10 minutos en la cancha

La ilusión de la hinchada del DIM se transformó en angustia en cuestión de minutos, por cuenta de su refuerzo.

Sigue al canal de WhatsApp del DIM

Lo que debía ser un debut soñado para Daniel Cataño, uno de los refuerzos más esperados del “Poderoso”, terminó convirtiéndose en un dolor de cabeza tanto para el cuerpo técnico como para la tribuna.

Cataño saltó al campo con la expectativa de ser el eje conductor del equipo, pero el destino le jugó una mala pasada.

Solo transcurrieron 10 minutos antes de que el volante antioqueño manifestara molestias físicas que le impidieron continuar.

Sin haber podido siquiera entrar en ritmo de juego, el jugador tuvo que abandonar la cancha, dejando un vacío creativo y una profunda incertidumbre en el ambiente.

La situación no es nueva para el DIM y ha despertado temores entre los seguidores, quienes no tardaron en recordar casos recientes.

¡Ya, suelten al DIM! ¿Qué le pasó a Daniel Cataño? Solo duró 10 minutos en la cancha

La sombra de lo sucedido con Kevin Mantilla planea sobre el Atanasio Girardot; cabe recordar que Mantilla, otro refuerzo de categoría, sufrió un percance similar en su debut que lo mantuvo alejado de las canchas por un tiempo considerable.

“Parece una maldición. No terminamos de ver a los refuerzos cuando ya se están reportando al departamento médico”, comentaban aficionados en redes sociales tras la salida del ’10’.

Hasta el momento, la institución no ha emitido un comunicado oficial detallando la gravedad de la lesión o el tiempo estimado de incapacidad.

El hermetismo aumenta la tensión en una hinchada que exige ver a sus figuras en plenitud de condiciones para encarar la temporada.

Se espera que en las próximas horas el departamento médico del “Poderoso” realice las evaluaciones de rigor para determinar si se trata de una simple fatiga o si, por el contrario, el DIM perderá a su flamante contratación por varias fechas.

Más noticias del Deportivo Independiente Medellín