Resumen: El Ejército desmanteló un dispensario clandestino del Clan del Golfo en El Bagre, Antioquia, con capacidad para 60 heridos. El operativo, que incautó medicamentos para amputaciones y enfermedades tropicales, afectó las finanzas del GAO en más de $190 millones.

¡Se les cayó el hospital clandestino! Desmantelan dispensario del Clan del Golfo en Antioquia

El Ejército Nacional asestó un duro golpe a la estructura logística del GAO Clan del Golfo al desmantelar un importante dispensario clandestino en la vereda Chirita, zona rural de El Bagre, Antioquia.

Este centro funcionaba como un hospital improvisado con capacidad para atender hasta a 60 miembros heridos de las estructuras Roberto Vargas Gutiérrez, Manuel Alexánder Ariza Rosario y Jorge Mario Valle del Clan del Golfo.

La operación militar descubrió un amplio inventario de insumos médicos que revela la seriedad de este centro clandestino. Entre el material hallado se encontraban:

Medicamentos para el tratamiento de enfermedades tropicales como malaria, paludismo y leishmaniasis.

Material de sutura, medicinas comunes y elementos esenciales para atender amputaciones de extremidades y heridas abiertas.

Durante el operativo, dos integrantes de estas subestructuras criminales, señalados de atemorizar a la población civil, fueron sometidos a la justicia. También se incautó material de intendencia, incluyendo brazaletes alusivos al GAO Clan del Golfo.

Este desmantelamiento representa una afectación económica al Clan del Golfo de más de $190 millones de pesos, valor correspondiente al costo de los insumos médicos hurtados que usaban para la recuperación de sus integrantes.

