¡Orgullo patrio! Yeison López, doble campeón mundial y nuevo récord del planeta

El pesista colombiano Yeison López se cubrió de gloria este martes en Forde, Noruega, durante el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas, al dominar la categoría de 88 kilogramos y conquistar dos títulos mundiales junto a un nuevo récord.

López se alzó con la medalla de oro y récord mundial en el arranque, la presea de plata en el envión y, finalmente, el oro en el total, consolidando una actuación memorable.

El camino al oro comenzó con un sólido levantamiento de 173 kilogramos. Con el objetivo claro, López superó el récord mundial con un exitoso intento de 177 kilogramos.

Aunque buscó una marca aún mayor de 180 kg, no pudo concretarla. De esta manera, se aseguró el título mundial en el arranque.

En la modalidad del envión, Yeison López corrigió un intento fallido inicial de 205 kg para conseguirlo en su segunda salida.

Su tercera aparición resultó en un récord mundial momentáneo con 210 kilogramos. Sin embargo, el norcoreano Kwang Ryol Ro superó esta marca con 211 kg y 215 kg, dejando al colombiano con la medalla de plata en esta prueba.

A pesar de ceder el primer lugar en el envión, el desempeño de López le valió el título absoluto con un total de 387 kilogramos. El podio lo completaron Kwang Ryol Ro con 377 kg (plata) y el moldavo Marin Robu con 369 kg (bronce).

Este triunfo se suma a una racha impresionante para el atleta colombiano. Yeison López ya había establecido un récord mundial de arranque en el pasado Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas en Cali, donde también lideró el total.

Además, en la temporada anterior, López había brillado en la Copa Mundo de Levantamiento de Pesas en Tailandia (categoría de 89 kg), logrando el oro en arranque.

Y no solo fue el oro, sino que lo logró con un récord mundial, adicionalmente, la plata en envión y en el total, lo que le aseguró su cupo a los Juegos Olímpicos de París 2024, donde posteriormente se coronó subcampeón.

