Resumen: El Clan del Golfo suspende su participación en la mesa de negociación tras el pacto Petro-Trump para capturar a Chiquito Malo. Crisis en la paz total de 2026.

Clan del Golfo rompe diálogos de paz: les dolió el pacto de Petro y Trump contra ‘Chiquito Malo’

La cuerda de la paz total se tensó al máximo. El Clan del Golfo, que ahora se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), anunció que su delegación en la mesa de negociación suspenderá de manera provisional las conversaciones con el Gobierno Nacional.

La decisión, que cae como un balde de agua fría sobre los procesos de diálogo en las regiones, se tomó tras conocerse los compromisos que el presidente Gustavo Petro habría pactado con Donald Trump en la Casa Blanca.

El grupo armado ilegal estalló en indignación al enterarse de que su máximo cabecilla, alias “Chiquito Malo”, fue incluido en la lista de los tres capos más buscados que el mandatario colombiano prometió capturar en los próximos meses.

Según el comunicado emitido por el Estado Mayor Conjunto del EGC, la permanencia en la mesa de negociación queda en veremos mientras realizan “consultas” para verificar la veracidad de la información filtrada.

En su pronunciamiento, el Clan del Golfo no dudó en atacar al presidente Petro, asegurando que el mandatario puso sus intereses personales y su imagen internacional por encima de la paz en los territorios, donde ellos aseguran ser los únicos que han cumplido lo pactado.

Ante esta crisis, la defensora del Pueblo, Iris Marín, fue contundente al señalar que la justicia para las víctimas no puede ser moneda de cambio.

Marín advirtió que si la permanencia en la mesa de negociación implica darle libertad a estos grupos para seguir delinquiendo y expandiéndose, el proceso pierde toda validez.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa, liderado por el general (r) Pedro Sánchez, mantiene en firme el objetivo de neutralizar a alias “Pablito”, “Iván Mordisco” y “Chiquito Malo”, el país queda a la expectativa de si este portazo de los gaitanistas es el fin definitivo de los acercamientos o una táctica para presionar nuevos beneficios judiciales.

