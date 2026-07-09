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    ¡Dejaron los fusiles! Ocho integrantes del Clan del Golfo se entregaron al Ejército en Chocó

    Ocho hombres armados decidieron dejar las filas del Clan del Golfo y presentarse ante el Ejército. Entre ellos figura un señalado cabecilla.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Dejaron los fusiles! Ocho integrantes del Clan del Golfo se entregaron al Ejército en Chocó
    Foto de @PedroSanchezCol/X
    ¡Dejaron los fusiles! Ocho integrantes del Clan del Golfo se entregaron al Ejército en Chocó

    Resumen: Ocho integrantes del Clan del Golfo se entregaron voluntariamente al Ejército en Chocó. Entre ellos está alias 'Jair', señalado cabecilla de una subestructura del grupo.

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    Ocho integrantes del Clan del Golfo se sometieron voluntariamente al Ejército Nacional en el municipio de Alto Baudó, Chocó, en un operativo que, según las autoridades, representa un golpe a una de las estructuras criminales con mayor presencia en el país.

    La entrega se realizó ante tropas del Gaula Militar Chocó, adscritas a la Décima Quinta Brigada y en coordinación con la Policía Nacional, como parte del Plan de Campaña Ayacucho Plus.

    Entre los hombres que se presentaron ante las autoridades se encuentra alias ‘Jair’, señalado como cabecilla de comisión de la subestructura Baudó, también conocida como Leónidas de la Rosa Vásquez.

    Durante el procedimiento fueron entregados ocho fusiles, 19 proveedores, 1.492 municiones, un radio base, dos radios tipo escuadra y material de intendencia, elementos que quedaron bajo custodia de las autoridades.

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    De acuerdo con el Ejército, los ocho integrantes del Clan del Golfo manifestaron su intención de acogerse al proceso de sometimiento a la justicia y solicitaron garantías para su vida e integridad.

    La institución indicó que la decisión habría sido motivada por la presión ejercida mediante las operaciones militares que se desarrollan en esa zona del departamento del Chocó.

    El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó el resultado como un importante avance de inteligencia militar y aseguró que este tipo de operaciones afectan la capacidad armada, logística y criminal de la organización ilegal.

    Las autoridades informaron que los desmovilizados quedaron a disposición de los organismos competentes, mientras avanzan los trámites con el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado del Ministerio de Defensa para definir su situación dentro del proceso de sometimiento.

    ¡Dejaron los fusiles! Ocho integrantes del Clan del Golfo se entregaron al Ejército en Chocó

    Foto de @PedroSanchezCol/X

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