Resumen: El Gobierno de Petro firmó el reconocimiento de grupo armado en Colombia para el Clan del Golfo. La decisión se da en el marco de las conversaciones de paz en Catar.

El Gobierno de Petro reconoce al Clan del Golfo como un grupo armado

El Gobierno Nacional, a través de la Resolución 294, oficializó el reconocimiento de grupo armado en Colombia para el Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

La medida se da en medio de las conversaciones que se desarrollan en Catar, con el objetivo de lograr un cese de hostilidades.

Lea también: Los chats que enredarían a Miguel Quintero, quién sería la sombra en el poder de la Alcaldía de Daniel Quintero

Según el documento oficial, la decisión se fundamenta en la capacidad del Clan del Golfo para ejercer control territorial y realizar operaciones militares sostenidas, lo cual cumple con los criterios de la Ley 1908 de 2018.

El cambio de estatus no frena las operaciones militares contra el grupo armado

Pese al reconocimiento de grupo armado en Colombia, la decisión no implica el otorgamiento de estatus político ni la suspensión de las operaciones militares en su contra. Sin embargo, el cambio sí tiene implicaciones bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH), lo que facilita el diálogo sobre acuerdos humanitarios y compromisos de respeto a la población civil.

Más noticias de Colombia