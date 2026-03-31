Resumen: Cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en Andes, Antioquia. Entre ellos estaría alias ‘Felipe’, señalado cabecilla en la zona.

Caen cuatro del Clan del Golfo en Andes: uno sería cabecilla clave en el suroeste antioqueño

En un operativo militar adelantado en zona rural del municipio de Andes, Antioquia, tropas del Ejército Nacional lograron la captura en flagrancia de cuatro presuntos integrantes del Clan del Golfo.

La acción se desarrolló en la vereda San Perucho, donde unidades de la Cuarta Brigada ubicaron a los sospechosos, quienes, según información oficial, estarían vinculados a recientes hechos de violencia, así como al cobro de extorsiones a la población civil.

Entre los capturados se encuentra alias ‘Felipe’, señalado como cabecilla de zona en los municipios de Andes y Jardín. De acuerdo con las autoridades, este hombre tendría injerencia en disputas armadas contra el Grupo de Delincuencia Común Organizado conocido como ‘La Oficina’, en medio de la lucha por el control del microtráfico.

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Durante el procedimiento, los uniformados incautaron armamento y material de guerra, entre ellos una subametralladora tipo mini ingram, tres armas de fuego adicionales, proveedores, más de 90 cartuchos de diferentes calibres y varios teléfonos celulares que serán analizados dentro del proceso investigativo.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

El Ejército Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa a través de la Línea 107, destacando que la información oportuna es clave para contrarrestar el accionar de los grupos armados ilegales en la región.

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