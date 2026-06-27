Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Condenan a peruanoamericano a más de 18 años de cárcel por explotación sexual de una menor en Medellín

    Se ordena además la expulsión de extranjero una vez cumpla la totalidad de la pena por abuso a una menor en Medellín

    Publicado por: SoloDuque

    juez preacuerdo carnicero
    Foto: Archivo
    Condenan a peruanoamericano a más de 18 años de cárcel por explotación sexual de una menor en Medellín

    Resumen: Miguel Sierra regresó a la capital antioqueña y fue capturado en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro (Antioquia). En el procedimiento realizado en julio de 2024, le fueron encontradas tres fotografías de la menor de edad afectada

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    En atención a las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de conocimiento condenó al ciudadano extranjero, Miguel Sierra, alias Ale o Alex, a 18 años y 8 meses de prisión por el delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años.

    El hombre, nacido en Perú y nacionalizado en Estados Unidos, contactó a una niña de 14 años por redes sociales y le ofreció dinero para que accediera a sus propósitos sexuales. Posteriormente, en febrero de 2023, viajó a Medellín (Antioquia) y concretó el encuentro íntimo, el cual se produjo en un edificio del barrio Belén.

    Capturado en el aeropuerto que sirve e Medellín

    En el curso de la investigación liderada por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), Miguel Sierra regresó a la capital antioqueña y fue capturado en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro (Antioquia). En el procedimiento realizado en julio de 2024, le fueron encontradas tres fotografías de la menor de edad afectada y otros elementos que daban cuenta de su interacción con la víctima.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    La sentencia conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley. El fallo, además de establecer la privación de la libertad en establecimiento carcelario, ordena la expulsión de extranjero una vez cumpla la totalidad de la pena.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Cancha Alejandro Echavarría Comuna 9

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.