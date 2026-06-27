Resumen: Miguel Sierra regresó a la capital antioqueña y fue capturado en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro (Antioquia). En el procedimiento realizado en julio de 2024, le fueron encontradas tres fotografías de la menor de edad afectada

Condenan a peruanoamericano a más de 18 años de cárcel por explotación sexual de una menor en Medellín

En atención a las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de conocimiento condenó al ciudadano extranjero, Miguel Sierra, alias Ale o Alex, a 18 años y 8 meses de prisión por el delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años.

El hombre, nacido en Perú y nacionalizado en Estados Unidos, contactó a una niña de 14 años por redes sociales y le ofreció dinero para que accediera a sus propósitos sexuales. Posteriormente, en febrero de 2023, viajó a Medellín (Antioquia) y concretó el encuentro íntimo, el cual se produjo en un edificio del barrio Belén.

Capturado en el aeropuerto que sirve e Medellín

En el curso de la investigación liderada por una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), Miguel Sierra regresó a la capital antioqueña y fue capturado en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro (Antioquia). En el procedimiento realizado en julio de 2024, le fueron encontradas tres fotografías de la menor de edad afectada y otros elementos que daban cuenta de su interacción con la víctima.

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La sentencia conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley. El fallo, además de establecer la privación de la libertad en establecimiento carcelario, ordena la expulsión de extranjero una vez cumpla la totalidad de la pena.