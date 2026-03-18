Resumen: Inicia piloto de pago por tramos con tarjeta Cívica en buses entre Medellín y La Ceja. Usuarios pagarán según la distancia recorrida.

Llega el pago por tramos con la Cívica en buses de la ruta Medellín – La Ceja

El pago por tramos Cívica ya es una realidad en el transporte intermunicipal, tras el inicio de un plan piloto que permitirá a los usuarios pagar únicamente por la distancia recorrida entre Medellín y La Ceja.

La iniciativa, liderada por el Metro de Medellín en articulación con la empresa Transunidos La Ceja S.A., busca modernizar el sistema de recaudo y hacerlo más justo para los pasajeros que no recorren toda la ruta.

Este piloto del pago por tramos Cívica se desarrollará hasta el mes de agosto en seis buses identificados con el sistema, los cuales operarán desde la Terminal del Norte, el acceso sur de la estación Exposiciones y el municipio de La Ceja.

Para utilizar el servicio, los usuarios deberán informar su destino al momento de abordar. El conductor ingresará la información en el sistema y se realizará el cobro exacto según el trayecto recorrido, descontando el valor directamente de la tarjeta Cívica.

Lea también: ‘Cayó en minutos el 34% de la lluvia del mes’: así explicó Fico Gutiérrez el caos en la Avenida El Poblado

Entre las tarifas de referencia se encuentran recorridos como Medellín – El Chuscal por $10.500, Medellín – Viva Palmas por $6.000 y trayectos intermedios con valores más bajos, lo que representa un ahorro para quienes no realizan el viaje completo.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Las autoridades aclararon que durante esta fase solo se permitirá el pago con tarjeta Cívica física, ya sea personalizada o eventual, siempre que tenga saldo disponible. Por ahora, no habrá integración tarifaria con el sistema Metro ni estará habilitado el pago mediante código QR.

Con esta prueba, se evaluará tanto el funcionamiento técnico como la aceptación de los usuarios, con miras a una posible implementación definitiva en otras rutas intermunicipales del Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño.

Este avance marca un paso importante hacia un sistema de transporte más eficiente, equitativo y adaptado a las necesidades reales de los viajeros.

Más noticias de Medellín