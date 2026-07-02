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Resumen: A las complicaciones originadas por la baja visibilidad, se le han sumado reportes de motivos operacionales por parte de algunas aerolíneas

¡Atención viajeros! Banco de niebla provocó cancelación y retraso de vuelos esta madrugada en Rionegro

Minuto30.com .- Un denso banco de niebla alteró significativamente las operaciones en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, obligando a restringir los despegues y aterrizajes, la madrugada de este jueves 2 de julio.

A través de su cuenta oficial en X, el terminal aéreo informó a sus usuarios sobre la situación que se viene presentando desde primera hora del día: «Debido al banco de niebla que se registra sobre el aeropuerto desde las 6:25 a. m., tenemos restricción para los despegues y aterrizajes».

A las complicaciones originadas por la baja visibilidad, se le han sumado reportes de motivos operacionales por parte de algunas aerolíneas, lo que ha incrementado el número de itinerarios afectados.

Balance preliminar de las afectaciones

Para que estés al tanto de la magnitud de los retrasos, este es el reporte oficial entregado por el aeropuerto:

Vuelos Saliendo: 3 cancelaciones y 3 demoras.

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Vuelos Llegando: 2 cancelaciones y 5 demoras.

Recomendaciones clave para los pasajeros

Las autoridades aeroportuarias y las aerolíneas hacen un llamado a la paciencia. Si debes viajar hoy, no te desplaces al aeropuerto sin antes verificar el estado de tu itinerario.