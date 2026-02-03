Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Estadounidense fue pillado con una maleta llena de condones y terminó inadmitido por Migración en Medellín

En las últimas horas, un ciudadano estadounidense fue inadmitido en el Aeropuerto Internacional José María Córdova luego de que los oficiales de Migración Colombia detectaran comportamientos altamente sospechosos durante el proceso de entrevista en los filtros de seguridad.

El extranjero, que pretendía ingresar al país como turista, no pudo justificar su estancia y terminó delatado por el contenido de su propio equipaje.

El procedimiento se realizó bajo estrictos protocolos de perfilación, donde el hombre entregó respuestas incoherentes y contradictorias sobre sus planes en Medellín. Sin embargo, la señal de alerta definitiva para que fuera inadmitido fue el hallazgo de una cantidad inusual de preservativos dentro de su maleta.

De inmediato, se ordenó su retorno hacia los Estados Unidos, impidiendo su ingreso a territorio nacional.

Tras conocerse el caso, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció a través de sus redes sociales, destacando que con este ya son cuatro los extranjeros que han sido rechazados en lo que va del 2026 bajo sospechas similares.

“Desde la ciudad seguimos cerrándole la puerta al turismo con fines de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes”, afirmó el mandatario.

Este resultado reafirma el compromiso de la alcaldía con la prevención de delitos relacionados con la trata de personas y la explotación comercial.

¡Ya van 4 este 2026! Desde la ciudad seguimos cerrándole la puerta al turismo con fines de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Gracias al trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín y las diferentes autoridades, entre ellas Migración Colombia, se logró la… pic.twitter.com/zZNQoXn8VZ — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 3, 2026

