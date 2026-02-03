El IDRD inspeccionó la gramilla de El Campín con Sencia para asegurar su mantenimiento técnico y suspender eventos hasta finales de febrero. Foto: IDRD - Créditos a quien corresponda

Resumen: El director del IDRD, Daniel García Cañón, lideró una inspección técnica en el Estadio El Campín junto a la interventoría y la firma Sencia para evaluar el estado de la gramilla y garantizar su óptimo funcionamiento. Tras la revisión, se establecieron compromisos clave que incluyen la suspensión de eventos culturales hasta el 27 de febrero, el refuerzo de las adecuaciones ante la temporada de lluvias y la creación de una mesa técnica con expertos de Equiver. Con estas medidas, el Instituto busca asegurar una gestión transparente y mantener el escenario en condiciones seguras y adecuadas para el deporte y la recreación en Bogotá

El IDRD supervisa el estado de la gramilla del Estadio El Campín

El Director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Daniel García Cañón, lideró una exhaustiva inspección técnica en el Estadio Nemesio Camacho El Campín con el fin de verificar el estado actual del campo de juego.

Durante la jornada, el directivo estuvo acompañado por funcionarios del Instituto, representantes de la interventoría y la firma Sencia, quienes evaluaron minuciosamente las condiciones de la superficie para garantizar que el escenario cumpla con los estándares necesarios para su correcto funcionamiento.

En el marco de esta visita, se revisaron detalladamente las acciones de mantenimiento que se han adelantado hasta la fecha.

Como resultado de la inspección, Sencia asumió compromisos fundamentales para la recuperación del césped, entre los que destaca la decisión de no realizar eventos culturales en el recinto hasta el próximo 27 de febrero.

Esta medida busca priorizar la estabilización del terreno y permitir que los trabajos de adecuación técnica sigan su curso sin interrupciones.

Asimismo, ante las fuertes lluvias que han afectado recientemente a la capital, se acordó dar continuidad y reforzar las adecuaciones de la grama para mitigar el impacto climático.

Para asegurar el éxito de estas intervenciones, se determinó la conformación de una mesa técnica permanente junto a la empresa Equiver, especialistas en el mantenimiento de campos deportivos, quienes aportarán su experiencia en el tratamiento del terreno de juego.

Finalmente, el IDRD hizo énfasis en la importancia de mantener una comunicación abierta con los bogotanos, por lo que se comprometió a informar de manera permanente sobre los avances y resultados de las intervenciones realizadas.

Con estas acciones, la administración distrital reafirma su compromiso con una gestión transparente y responsable, enfocada en ofrecer escenarios seguros y de alta calidad tanto para la práctica deportiva como para los grandes eventos de la ciudad.

