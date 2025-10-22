Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Ciudadano alemán vivió una pesadilla en Medellín: lo secuestraron y pedían plata a su familia en Europa

Un nuevo caso de secuestro estremeció a Medellín. Las autoridades lograron rescatar a un ciudadano alemán que permanecía retenido en contra de su voluntad en una casa en el barrio Prado Centro.

El operativo, liderado por el Gaula Metropolitano en coordinación con la Alcaldía de Medellín, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía General de la Nación, permitió la captura en flagrancia de seis personas, entre ellas dos mujeres y una adolescente de 14 años.

De acuerdo con la investigación, el ciudadano alemán fue abordado en el sector del Parque Lleras, donde dos mujeres lo convencieron de acompañarlas hasta el lugar donde finalmente fue retenido.

En el lugar fue despojado de sus pertenencias, valoradas en más de 2.000 euros, mientras sus captores exigían dinero a sus familiares en Alemania a cambio de su liberación.

Tras la alerta emitida por la embajada alemana, se activó un plan de búsqueda y rescate que permitió ubicar al extranjero y ponerlo a salvo después de 36 horas de secuestro.

Durante el procedimiento, los investigadores recuperaron varios objetos personales del ciudadano y confiscaron cuatro celulares que serán analizados para fortalecer el proceso judicial.

Las autoridades destacaron este resultado como un ejemplo de cooperación entre instituciones locales e internacionales para enfrentar los delitos que amenazan la seguridad en Medellín.

Entre las seis personas capturadas hay una colombiana y las demás son de nacionalidad venezolana. Fueron dejadas a disposición de la justicia por los delitos de secuestro extorsivo agravado, hurto calificado y utilización de menores para delinquir.

