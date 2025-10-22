Resumen: Alcalde Federico Gutiérrez confirma la captura de cinco jóvenes por homicidio de un menor en Medellín ligado al reto viral "Los Cortes". Detenidos por la Policía y Fiscalía.

Fico Gutiérrez revela la verdad tras homicidio de joven en El Danubio: Lo mataron por un reto viral ‘Los Cortes’

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció a través de su cuenta de X la captura de dos adultos y la aprehensión de tres adolescentes presuntamente responsables del homicidio de un joven de 17 años, ocurrido el pasado 4 de julio en el barrio El Danubio.

El mandatario reveló que el crimen no fue resultado de una riña casual, sino de un peligroso desafío en redes sociales conocido como ‘Los Cortes’.

Gutiérrez fue enfático al señalar que el homicidio fue un «crimen, producto de un reto violento conocido como ‘Cortes’, una peligrosa tendencia en redes sociales que incita a menores a enfrentarse con armas blancas solo por generar contenido».

La captura de los cinco presuntos responsables fue posible gracias a una minuciosa investigación que se extendió por tres meses.

El trabajo fue articulado entre la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación, e incluyó el análisis detallado de cámaras del 123, rigurosas labores de inteligencia, peritajes forenses, entrevistas y la revisión de material audiovisual.

Esta labor técnica permitió ubicar a los implicados en la escena del crimen y ejecutar las capturas en Robledo, Santa Rita, Laureles y Santo Domingo.

El alcalde aseguró que los dos adultos capturados ya están en manos de la Fiscalía para ser procesados judicialmente, mientras que los tres menores de edad quedaron a disposición del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA).

El mensaje final de Federico Gutiérrez fue un llamado al orden y a la defensa de la vida. “Mi mensaje es claro: la vida se respeta. No vamos a permitir que la violencia se normalice en nuestros barrios ni en nuestras redes. A los delincuentes los vamos a perseguir hasta capturarlos. Seguimos en las calles con autoridad y orden”, concluyó.

